Reggio, festività natalizie: avviso variazioni al servizio di raccolta rifiuti

Il Comune di Reggio Calabria e la società Ecologia Oggi informano la cittadinanza che, in occasione delle festività natalizie, il servizio di raccolta dei rifiuti subirà alcune variazioni.

Nella giornata di giovedì 25 dicembre 2025, sia nella Zona Gialla sia nella Zona Blu non è prevista alcuna esposizione dei rifiuti né lo svolgimento del servizio di raccolta.

Per quanto riguarda i recuperi, nella Zona Gialla la raccolta di vetro e organico sarà effettuata sabato 27 dicembre 2025.

Nella Zona Blu, invece, il recupero della raccolta dell’indifferenziato è programmato per domenica 28 dicembre 2025.

Si invita la cittadinanza a rispettare le indicazioni fornite, evitando l’esposizione dei rifiuti nei giorni in cui il servizio è sospeso.

Il Comune di Reggio Calabria ed Ecologia Oggi ringraziano per la collaborazione e augurano a tutti buone feste.