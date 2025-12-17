Solidarietà, vicinanza e speranza: il Lions Club Polistena Brutium al fianco del reparto di Pediatria

Una giornata intensa e profondamente emozionante quella vissuta oggi 17 Dicembre 2025 presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Ungheresi, dove il Lions Club Polistena Brutium ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati, regalando sorrisi e momenti di serenità attraverso la donazione di giocattoli. Un gesto semplice ma ricco di valore simbolico, espressione concreta di vicinanza, speranza e attenzione verso i bambini e le loro famiglie in un momento delicato della loro vita.

Nel corso dell’incontro, il Lions Club ha inoltre donato n. 2 frigoriferi per la conservazione dei medicinali e n. 2 poltrone destinate ai genitori che, con amore, forza e dedizione, restano accanto ai propri figli durante il periodo di degenza ospedaliera. Un contributo pensato per migliorare la qualità dell’assistenza e rendere più accogliente l’ambiente di cura.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Lions Club Polistena Brutium a tutela e salvaguardia della Sanità territoriale, intesa come pilastro fondamentale di sostegno alle strutture sanitarie e alle comunità locali, con particolare attenzione alle fasce più fragili.

Un sentito ringraziamento va al Primario del reparto di Pediatria e a tutta l’équipe medica e infermieristica, che hanno accolto l’iniziativa con grande disponibilità, professionalità e umanità, rendendo questa giornata ancora più significativa.

Un grazie speciale anche alla ditta Prestileo, che ha contribuito gratuitamente alla realizzazione dell’iniziativa.

Il Lions Club Polistena Brutium rinnova così il proprio impegno a “servire” la comunità, convinto che anche un piccolo gesto possa fare una grande differenza, soprattutto quando è rivolto ai sorrisi dei bambini.