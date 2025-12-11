Pensava di farla franca un uomo di origine straniere che, in pieno giorno, all’interno di un negozio situato sul Corso Garibaldi– cuore commerciale di Reggio Calabria – ha tentato di sottrarre numerosi capi di abbigliamento e altri articoli, occultandoli sotto il proprio giubbotto, risultato anch’esso rubato.
L’atteggiamento sospetto non è passato inosservato al personale dell’attività commerciale, che lo ha sorpreso in possesso della refurtiva. Una volta scoperto, l’uomo ha tentato la fuga, spintonando la responsabile e alcuni dipendenti intervenuti per bloccarlo.
Proprio in quei concitati momenti, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, allertati poco prima tramite il 112NUE, sono giunti rapidamente sul posto. I Carabinieri hanno fermato il soggetto mentre stava tentando di dileguarsi, recuperando l’intera refurtiva e restituendola ai legittimi proprietari.
Ancora una volta il pronto intervento delle pattuglie dell’Arma, impegnate quotidianamente in una costante attività di prevenzione e controllo del territorio, ha permesso di evitare il compimento di un reato e di rafforzare quel senso di sicurezza percepita che rappresenta un pilastro fondamentale per la comunità reggina.
Si rappresenta che la persona destinataria del provvedimento è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, in applicazione del principio di non colpevolezza.
Furto in pieno centro a Reggio Calabria: carabinieri bloccano un uomo dopo aver rubato capi di abbigliamento
