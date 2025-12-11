“Se si dice la verità si è sicuri, prima o poi, di essere scoperti” - Oscar Wilde
HomeIn EvidenzaFurto in pieno centro a Reggio Calabria: carabinieri bloccano un uomo dopo...
In EvidenzaCalabriaReggio Calabria

Furto in pieno centro a Reggio Calabria: carabinieri bloccano un uomo dopo aver rubato capi di abbigliamento

Pensava di farla franca un uomo di origine straniere che, in pieno giorno, all’interno di un negozio situato sul Corso Garibaldi– cuore commerciale di Reggio Calabria – ha tentato di sottrarre numerosi capi di abbigliamento e altri articoli, occultandoli sotto il proprio giubbotto, risultato anch’esso rubato.
L’atteggiamento sospetto non è passato inosservato al personale dell’attività commerciale, che lo ha sorpreso in possesso della refurtiva. Una volta scoperto, l’uomo ha tentato la fuga, spintonando la responsabile e alcuni dipendenti intervenuti per bloccarlo.
Proprio in quei concitati momenti, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, allertati poco prima tramite il 112NUE, sono giunti rapidamente sul posto. I Carabinieri hanno fermato il soggetto mentre stava tentando di dileguarsi, recuperando l’intera refurtiva e restituendola ai legittimi proprietari.
Ancora una volta il pronto intervento delle pattuglie dell’Arma, impegnate quotidianamente in una costante attività di prevenzione e controllo del territorio, ha permesso di evitare il compimento di un reato e di rafforzare quel senso di sicurezza percepita che rappresenta un pilastro fondamentale per la comunità reggina.
Si rappresenta che la persona destinataria del provvedimento è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, in applicazione del principio di non colpevolezza.

Articolo PrecedenteReggio Calabria, informare per proteggere: la Piccola Opera Papa Giovanni e l’Ordine dei Farmacisti insieme per far conoscere i servizi di aiuto alle donne vittime di violenza
Articolo SuccessivoBombardieri a Crotone al congresso regionale Uil: “Area dimenticata, servono investimenti”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Il Teatro Cilea di Reggio Calabria propone nuove produzioni liriche

Bombardieri a Crotone al congresso regionale Uil: “Area dimenticata, servono investimenti”

Manovra, Bombardieri: “Scelte non condivise su fisco e sanità”

Cucina italiana Patrimonio dell’UNESCO, Coldiretti Calabria: “Traguardo storico per le tradizioni regionali e sprint per agroalimentare e turismo”

Reggio Calabria, informare per proteggere: la Piccola Opera Papa Giovanni e l’Ordine dei Farmacisti insieme per far conoscere i servizi di aiuto alle donne...

Lavia: “Cisl per la strada del dialogo e della concertazione anche in Calabria”

Vibo, ‘Ali di Vibonesità’ mette al centro la spinta dei cittadini e ascolta Romeo e Giordano dopo l’incontro con Occhiuto condannando l’assenza dell’Asp

Fillea: “Dati in crescita nonostante lo stop al Superbonus per l’edilizia in Calabria”

Crotone: III Commissione Consiliare su viabilità cittadina

Tar, ok Dm su compatibilità ambientale lotto linea Av Sa-Rc

Medici e umanità: a Cosenza il tradizionale incontro prenatalizio

Cena di beneficenza dell’AIC , Belcaro: “Celiachia problema sanitario e sociale ma Catanzaro sta rispondendo sempre meglio”

Cassano punta sull’economia circolare: chiesti alla Regione finanziamenti per pulizia del Crati e acqua potabile nelle scuole

Rende (Cs), ordinanza di chiusura parziale del traffico in via Kennedy

“AI in Azione”: ITS Cadmo Academy, Unindustria Calabria e Unical insieme nell’innovazione e nella ricerca

Castrolibero-Regione Calabria: dialogo aperto sul welfare e sui bisogni delle fasce fragili

Pedagogia dell’Antimafia: al Liceo “Pitagora” di Crotone i procuratori Curcio e Guarascio parlano di contrasto alla ’ndrangheta globale

A San Floro prende il via “Armonie di Natale”: feste, tradizioni e solidarietà fino al 6 gennaio

GranCalà: Mulinum e Unical presentano il progetto di ricerca scientifica sui grani antichi calabresi

Tutto pronto per la XV edizione del Premio Giornalistico Nazionale La Matita Rossa e Blu della Fondazione Italo Falcomatà

Fondazione Trame: a dicembre tre nuovi appuntamenti per “Biblioteche di Babele”

“Locride 2.0”: a Siderno un convegno su giovani e sviluppo imprenditoriale

Crotone, Liceo Classico Pitagora: Open day all’insegna dell’innovazione con il “Metodo Ruggiero” per le lingue classiche

Sabato 13 dicembre parte la stagione del Politeama a Catanzaro all’insegna della risata con “Benvenuti in casa Esposito”

“Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta”: a Reggio Calabria la prima ufficiale del docufilm su Mia Martini con regista e produttori

Il “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia vola in Europa: studenti e docenti protagonisti del progetto Erasmus+

Catanzaro, domenica 14 dicembre area pedonale nel centro storico

Crotone, doppia data al Teatro Comunale con il musical “Forza Venite Gente”

Reggio, il viale Aldo Moro si trasforma in un sogno di luci, musica e tradizioni: al via “Allegria Festival – Christmas Edition”

Laureana di Borrello, il consigliere comunale Antonio Nicolaci nuovo commissario cittadino della Lega

La Rivolta di Reggio Calabria raccontata in graphic novel: incontro alla Biblioteca De Nava

“Elisabetta e Limone” al Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC)

Calabria Fashion: al Marca di Catanzaro, l’evento di moda che celebra il talento creativo della Calabria

Intimidazioni a Lamezia Terme, Libera: “Una città ferita che ha i giusti anticorpi”

La CISL calabrese in piazza a Roma: “Migliorare la Manovra e costruire un Patto sociale”

Lamezia Terme, presentato il libro ‘Occhiu alla sanità’: “Dopo 15 anni di fallimento della misura, il governo cancelli il Piano di rientro”

Fiorita: “Buone performance delle strutture sanitarie catanzaresi emerse dal PNE”

Edilizia in Calabria, Fillea Cgil: “Dati in crescita nonostante stop al Superbonus. Ora contratti, formazione e sostegno alle imprese sane”

Santa Severina (Kr), un brand territoriale e due piattaforme digitali per raccontare il borgo

Mendicino si prepara ad accogliere “Cantica Antigonae” nella rassegna Sguardi a Sud 2025

Reggio, a Piazza Orange arriva lo spettacolo teatrale “La Lapa reggina”

Polizia di Stato, Giuseppina Interdonato alla direzione della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Calabria

Dierre, il coach Inguaggiato: “Bel derby vinto, ma ora testa al prossimo impegno. Non sottovalutiamo nessuno”

YEI! – Youth Education Improvement si conclude con “Margini”: la mostra che dà voce ai quartieri e ai ragazzi della Calabria

Cinema&Cinema 2025. Dal museo al videogioco: un viaggio tra archeologia e immaginazione digitale

“Cultura è Legalità”, a Reggio una giornata con la Polizia di Stato e l’Università degli Studi Mediterranea

“Catanzaro in ritardo sul Natale”. Veraldi, Parisi e Donato: “Silenzio inspiegabile dell’amministrazione Fiorita”

Prelievo illecito d’acqua e serre senza autorizzazione: scatta l’intervento dei carabinieri in Aspromonte

Clementine della solidarietà, il Lions Arbëria crea un ponte ideale tra la Sibaritide e la Capitale

Caloveto, convocato l’ultimo Consiglio comunale 2025: in aula Bilancio 2026–2028 e nuovo Regolamento di Polizia Locale

Inaugurata la Sala d’Attesa per bambini “I Colori delle Emozioni” nella sede INPS di Lamezia Terme realizzata dal Soroptimist club

Consiglio regionale, Alecci (Pd) denuncia: “Commissione di Vigilanza negata alla minoranza, attacco alla democrazia”

Catanzaro capitale nazionale dell’Alta Formazione Artistica: l’Aba guida il confronto sulla riforma AFAM

“Matriçë Arbëreshe”: nuova docuserie su Rai Calabria e RaiPlay

Lamezia Terme, il Forum del Terzo Settore ha incontra il sindaco Murone: “Un patto strategico per ricostruire servizi, comunità e futuro”

Problemi al Cara di Isola Capo Rizzuto, la Filcams chiede un confronto urgente alla Prefettura

“Sospetti di discriminazione sindacale alla Despar di Cosenza”: scatta la mobilitazione Fisascat

Sol and the City Sud debutta in Calabria

“Ti Sbullu!”: il Consiglio regionale premia gli studenti nella lotta al bullismo e al cyberbullismo

La magia di Vivaldi protagonista a Corigliano-Rossano e San Lucido con l’Orchestra Brutia

Un annullo filatelico a Reggio Calabria per il centenario del Dopolavoro ferroviario

Enzo Bruno (Tridico Presidente): “Caro-trasporti vergognoso: tornare in Calabria costa più della tredicesima. Servono misure straordinarie subito”

“Titto”: il nuovo romanzo di Antonino Condrò tra realtà, mito e ferite irrisolte

“Assoluto Quotidiano”: grande partecupazione al Museo Archeologico di Locri per la mostra di Alessandro Loschiavo

Casa della salute di Chiaravalle: riparte domani la Radiologia

Caso Rose Blu a Villa San Giovanni, De Marco (FI) attacca: “Allarme amministrativo ignorato dalla maggioranza”

Crotone, PRC Calabria in piazza per lo sciopero CGIL

Incontro Regione-sindaci su sanità vibonese: approvato piano fabbisogni, risorse aggiuntive per abbattimento liste d’attesa

Last call per i produttori di olio extra vergine d’oliva della Calabria

Orlandino Greco: “La modernizzazione dei trasporti è la chiave per una Calabria più connessa e competitiva”

Cosenza, vigile urbano aggredito durante un servizio di controllo. Il sindaco Franz Caruso: “Atto di violenza ingiustificabile”

A Palazzo San Giorgio la presentazione della Segreteria Generale di Confintesa Reggio Calabria Città Metropolitana

Omicidio del capo ultrà Boiocchi: sarà un processo rapido. Il pm: “Ho bisogno di un solo testimone”

Auto incidentate, la Calabria tredicesima in Italia con oltre 4.300 veicoli coinvolti in incidenti stradali con feriti o vittime nel 2024: Cosenza e Reggio...

Catanzaro: sede anagrafe Lido chiusa per lavori di riqualificazione domani e venerdì

Mutui green, a Crotone i richiedenti più “giovani” (39 anni) e l’importo richiesto più alto

Progetto “Veglione calabrese del Nord” edizione 2026: proposta per la Regione Calabria e gli Enti Locali

Sequestrato immobile in fitto a stranieri irregolari nel Cosentino

Il 13 dicembre a Lappano (CS) l’iniziativa culturale “La ricerca della storia come strumento di crescita civile”

I locali della movida sul lungomare crotonese in mano alla cosca dei Megna

“Primi passi con la demenza”: i comuni del Catanzarese diventano piazze che ascoltano. Sodano: “Un cammino collettivo che restituisce dignità e costruisce comunità”

Taglio abusivo di 40 piante di leccio e furto legname: denunciate cinque persone a Oppido Mamertina (RC)

Lavoro, c’è un’azienda calabrese tra le dieci migliori imprese del Sud Italia in cui i collaboratori sono più felici e motivati

Reggina, Barillà ai box: rischio operazione, si teme un lungo stop

Giovani Menti e futuro sostenibile. Antonello Talarico incontra gli studenti del “Valentino De Fazio” di Lamezia Terme

Sciopero generale anche a Crotone: i provvedimenti alla viabilità

“Si prega di toccare”: il Museo Limen di Vibo Valentia avvia progetto multisensoriale

AGENAS Programma Nazionale Esiti 2025: la Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco” conferma ottimi risultati per bypass aorto-coronarico. Alto valore soglia per l’area Cardiovascolare del Presidio...

Eventi estremi, Confindustria Cosenza sostiene le imprese nel valutare impatti organizzativi e strumenti per la gestione del rischio

Valorizzazione del Made in Italy: a Reggio Calabria la tappa dell’iniziativa nazionale ‘Benvenuti in atelier’ di CNA Federmoda

‘Ndrangheta nel Crotonese: tre arresti e sequestri per oltre un milione di euro

Cinquant’anni dal Nobel a Renato Dulbecco. Il ricordo del sindaco Fiorita

L’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto” apre le sue porte al Territorio con l’Open Day 2025

Internazionalizzazione e Ricerca UMG: torna l’appuntamento con la Conferenza “Young4Great”

Scopelliti: “Transito mezzi pesanti a Pentimele, Reggio colpita al cuore da un’Amministrazione irresponsabile”

Lamezia Terme: omaggio floreale alla statua della Madonna in Piazza Ardito

Trofeo Anassilao: a Reggio Calabria trionfano Ssd Unime e Infinity Crotone, aspettando la pallanuoto

Reggio, firmata preintesa del CCI Metrocity da sindacati territoriali ed RSU: novità welfare per i circa 380 dipendenti

La Dierre Basketball saluta Douglas Marini

Raf Lindia firma il romanzo “Là dove nascono i bergamotti”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook