Il GOM promuove l’approccio “One health” aderendo al progetto nazionale lanciato dal raggruppamento carabinieri biodiversità e da FADOI

Tutelare l’ambiente significa tutelare la salute umana: è questo il messaggio alla base del progetto nazionale “Un albero per la salute”, giunto alla sua terza edizione, e che quest’anno vede il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria tra gli enti aderenti.

L’iniziativa, promossa dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI), ha infatti l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della tutela dell’ambiente come elemento fondamentale per preservare anche la salute umana.

Oggi, nell’area esterna dell’Ospedale storico, è avvenuta la cerimonia di consegna e piantumazione, alla presenza del Commissario Straordinario del G.O.M., dott.ssa Tiziana Frittelli, del Direttore Medico di Presidio, dr. Matteo Galletta, del direttore della U.O.C. Medicina Generale, dr. Francesco Condemi, e di una delegazione del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, guidata dal Colonello Giuseppe Micalizzi.

La pianta scelta è un ficus, detto “Albero di Falcone”, in quanto proprio nei pressi della casa del giudice assassinato dalla mafia nel 1992 cresceva un ficus di cui sono state prelevate alcune gemme. Queste sono state poi duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale (CNBF) di Arezzo per la messa a dimora nelle scuole nell’ambito di un Progetto Nazionale, “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

La dott.ssa Frittelli ha ringraziato il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria e la FADOI “per l’alto valore simbolico che riveste quest’iniziativa perché non si tratta solo di un albero della salute ma di un albero della legalità. Io credo che oggi si realizzi quel principio di One Health che deve essere alla base delle nostre scelte. La salute non è solo fisica e non può esserci se non vi è un ambiente salubre o se manca un’educazione ambientale. Quello di oggi è un segnale importantissimo – anche di impegno sociale – che accogliamo molto volentieri nel nostro Ospedale, consegnandolo a tutta la cittadinanza”.

“È un albero che ha una valenza simbolica importante – ha affermato il Colonello Micalizzi – che abbiamo piantato anche in moltissime scuole proprio per sensibilizzare i giovani ai valori ambientali e di legalità. Questo è un albero che rappresenta il nostro impegno per diffondere la legalità anche attraverso la riproposizione di modelli di riferimento sani, quale era il giudice Falcone. Siamo orgogliosi quindi di donare anche a voi l’Albero di Falcone. Anche voi farete parte di questo Grande bosco diffuso della legalità”.

La cerimonia si è conclusa con un momento di preghiera e la benedizione dell’albero da parte di don Vincenzo Pace.

IL PROGETTO “UN ALBERO PER LA SALUTE”:

Il progetto, avviato nel 2023, prevede la donazione e messa a dimora negli Ospedali italiani di giovani alberi al fine di incoraggiare la promozione di un modello “One Health”, approccio integrato che riconosce la profonda interdipendenza tra la salute umana, quella degli animali e dell’ambiente.

Per l’anno 2025 la messa a dimora negli Ospedali italiani delle piante donate dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità ha visto la partecipazione di trenta Ospedali.

Ogni pianta potrà essere geolocalizzata monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica. Per saperne di più visita il sito: Un albero per il futuro.

