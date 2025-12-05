“Sono la forza e la libertà che fanno gli uomini egregi. La debolezza e la schiavitù non hanno mai fatto altro che dei malvagi” - Jean Jacques Rousseau
HomeAgoràAgorà Reggio CalabriaCamera di commercio di Reggio Calabria: il comparto agrumicolo reggino fa squadra...
AgoràAgorà Reggio CalabriaCalabriaReggio Calabria

Camera di commercio di Reggio Calabria: il comparto agrumicolo reggino fa squadra per difendere il prodotto

Si è tenuto ieri, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, un incontro che ha riunito tutte le componenti del comparto agrumicolo reggino – Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Organizzazioni di Produttori (OP), Confindustria con i rappresentanti dell’industria di trasformazione e della commercializzazione – in un confronto unitario e compatto sulle distorsioni che stanno penalizzando il mercato, in particolare a causa della crescente presenza di prodotto estero e di succo concentrato di agrumi.

La discussione, presieduta dal Presidente Antonino Tramontana, ha evidenziato una coesione senza precedenti tra tutti gli attori della filiera, determinati a difendere il valore del prodotto calabrese e ad avviare un percorso strutturato di qualificazione dell’intero comparto. È stata ribadita con forza la necessità che il mercato riconosca adeguatamente le peculiarità degli agrumi reggini – qualità organolettiche superiori, caratteristiche salutistiche uniche, standard elevati di sicurezza alimentare – che li distinguono nettamente dalle produzioni estere, soprattutto da quelle ottenute attraverso processi di concentrazione.

In primo piano, la richiesta condivisa di garantire un giusto riconoscimento economico lungo tutta la filiera, a partire dalla fase primaria, assicurando che i prezzi corrisposti tengano conto dei reali costi di produzione sostenuti da ogni anello della catena. Solo così sarà possibile salvaguardare la redditività delle aziende agricole e sostenere una filiera che rappresenta un presidio economico, sociale e ambientale per il territorio.

Tra le priorità emerse dall’incontro figurano:

l’adozione di meccanismi contrattuali trasparenti e accordi commerciali che valorizzino la produzione locale e rafforzino le ricadute economiche e occupazionali sul territorio reggino;

il potenziamento dei sistemi di certificazione della qualità, per distinguere con chiarezza il prodotto calabrese sui mercati e renderne riconoscibili le caratteristiche intrinseche;

la definizione condivisa di nuove strategie di commercializzazione, capaci di integrare in modo più efficace i diversi canali e contrastare la concorrenza sleale di prodotti esteri a basso costo.

“Siamo convinti – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana – che solo una collaborazione unitaria e strategica tra Organizzazioni Agricole, OP e industria possa sostenere la produzione agrumicola reggina, difendere il valore del nostro prodotto e garantire il giusto riconoscimento economico a chi lavora la nostra terra.”

L’incontro si è concluso con la decisione unanime di istituire un tavolo tecnico permanente, composto da rappresentanti di tutte le componenti della filiera, con il compito di monitorare l’attuazione delle strategie condivise e definire i prossimi passi operativi.

L’obiettivo comune è chiaro: trasformare le attuali criticità in opportunità di crescita e fare degli agrumi reggini un modello di eccellenza agroalimentare sostenibile, tracciabile e di filiera integrata, capace di affermarsi nei mercati nazionali e internazionali.

Articolo PrecedenteCaulonia e Anas a confronto sulla nuova 106: il sindaco Cagliuso chiede lo spostamento del tracciato
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Lillo Foti a Tris TV: “Reggio e la Reggina possono tornare in alto, con Infantino ci sarebbe l’opportunità”

La Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait) sceglie di riunirsi a Falerna: confronto e strategia in attesa del Sigep 2026

Caulonia e Anas a confronto sulla nuova 106: il sindaco Cagliuso chiede lo spostamento del tracciato

Qualità della vita, La Strada: “Reggio agli ultimi posti da trent’anni, serve un’azione politica che rompa con il passato”

Reggio, Commissione Mensa: “Nessun pollo crudo servito. Chiarezza e verifiche smentiscono l’allarme”

ASP Catanzaro: avviati i servizi di Diabetologia e Psicologia nel Poliambulatorio di Taverna

Cerisano Winter: un mese di magia, tradizioni e comunità

Sanità, Pd Calabria: “Digitale e target europei non bastano. L’emergenza-urgenza in Calabria è a terra, Occhiuto cambi rotta”

Nuova guida per la Casa Bianca Group: il Sindaco Iacobini incontra il gruppo imprenditoriale subentrante

Clementine antiviolenza a Lamezia, i fondi raccolti a sostegno delle vittime

Castrolibero celebra l’eccellenza: il Valentini–Majorana guida la graduatoria Eduscopio

Catanzaro, Capellupo: “L’amministrazione comunale approva un aiuto concreto per le edicole con la riduzione del Canone unico patrimoniale”

Al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Africo (RC)

Corigliano-Rossano: il Consorzio punta su ricerca e sinergie per tutelare le clementine

Formalizzato accordo tra i comuni di Locri e Ciminà per la frequenza dei bambini residenti a Ciminà presso l’asilo nido comunale di Locri

La polizia provinciale sequestra 7 cani e 60 gatti a Corigliano-Rossano

Frodi bancarie: il Codacons ottiene rimborso e lancia un monito alle banche

Derby Metropolitano: Scortica e la Dierre pronti alla sfida contro Gioia Tauro

In anticipo sui tempi contrattuali si avvia alla conclusione il cantiere della Limina con la rimozione del semaforo presente nella galleria “Torbido” della SS.682...

A1 femminile pallanuoto, big match a Campagnano: la Smile Cosenza sfida l’Ekipe Orizzonte Catania

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: il presidente Laganà chiama a raccolta i tifosi

Forestali, la Corte d’Appello dà torto a Calabria Verde: “Sì ai rimborsi chilometrici, illegittimi i tagli forfettari”

Incendio in abitazione a Castrovillari (CS): gravemente ustionato un 35enne

Rendiconto sociale Inps, Falcomatà: “Una buona abitudine di condivisione e discussione sui dati. Spunti utili per il decisore politico”

MusicAMA Calabria, con David Larible a Lamezia Terme le risate diventano emozione

Serie C, le squadre calabresi in corsa per il C Gold Award 2025

Cosenza: ultime note dell’anno al TAU con il jazz di Danilo Rea e il gospel di Eric B. Turner

Iniziativa “Albero solidale” a Rende, l’amministrazione: “La vera gioia delle feste risiede nella cura verso gli altri”

Uil: “Il caro biglietti penalizza chi parte e chi aspetta”

Firmato accordo tra Legacoop e associazione Don Vincenzo Matrangolo per inserimento migranti nel mondo del lavoro

Natale 2025: Confcommercio Reggio Calabria rinnova la campagna “Compro sotto casa”

Salme accostate al concetto dello “sporco”. La denuncia dell’imprenditore Grandinetti su un cartello dell’ospedale di Lamezia: “È aberrante, sia rimosso”

La Fiamma Olimpica arriva a Reggio Calabria il 19 dicembre: tavolo tecnico a Palazzo San Giorgio

Truffa online ad agricoltore con l’offerta di un trattore fantasma: quattro gli indagati tra le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

Aggiornamento emergenza idrica Catanzaro: autobotti, nuove postazioni attive

Focus ‘Ndrangheta, controlli interforze nel Crotonese: sanzioni e denunce

Catanzaro, Battaglia: “Babbo Running il 14 dicembre nel centro storico tra sport, divertimento e solidarietà”

Sfondano farmacia con l’auto per rubare le casse: la rapina nella notte a Tropea

Reggio Calabria: assemblea ordinaria dell’Associazione Italiana Parchi Culturali Nazionale ETS per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025/2028

Domani a Lamezia Terme la presentazione del libro/rassegna sui 15 anni di Cantiere Laboratorio “Sotto le Ali dell’Arcangelo”

Al Centro Viola la nuova generazione azzurra con i migliori giovani atleti di Calabria e Sicilia, Sodini e Cerella accendono “Ogni Regione Conta” e...

L’eurodeputata Giusi Princi porta il Natale calabrese a Bruxelles: al Parlamento europeo evento unico per celebrare le identità e le tradizioni della Calabria

Il sindaco Falcomatà a Pellegrina di Bagnara per le celebrazioni ufficiali in onore della Patrona Santa Barbara

“Dialoghi con l’arte”: Alfredo Pirri al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Presentato a Bivongi il bando per la realizzazione dei “Campi di Salvataggio” e dei “Musei della Terra” nell’area SNAI – Il termine per la...

Reggio Calabria, toponomastica cittadina: una via porta il nome della giovane reggina Benedetta Nieddu del Rio. Falcomatà: “Grazie alla famiglia per aver trasformato una...

Legge di Bilancio 2026, domenica 7 dicembre il Pd presenta a Bovalino gli emendamenti per difendere il Sud e l’Italia alla presenza del sindaco...

Progetto Comune Saracena: “Stop IMU per residenti all’estero: un primo passo per abbattere questa tassa nei comuni che si spopolano”

Madeo (PD): “Superare le divisioni interne per tornare alla maggioranza”

Oppido: a scuola di parità di genere e legalità. Gli studenti del Comprensivo a confronto con il procuratore Capomolla e la giudice Epifanio

UE, Guarda (Verdi-Avs): “Pfas trovati in pasta e pane. Agricoltura e cibo sano devono valere più delle lobby della chimica”

Domani il Tango invade la Casa delle Culture di Cosenza

Antoniozzi: “Investire su cultura calabrese partendo da Strati”

Il Ministero della Cultura sostiene il progetto sulla promozione del patrimonio letterario del poeta arbëresh Giuseppe Serembe e San Cosmo Albanese dà il via...

Laghi: “Serve chiarezza per i lavoratori dell’ospedale di Cariati, da tre mesi senza stipendio”

SuperEnalotto: a Cirò Marina (KR) centrato un “5” da oltre 42mila euro

Incarnato (Psi): “L’accesso libero a medicina è un disastro”

Reggio Bic, sabato al PalaCalafiore arriva Vicenza: profumo di grande sfida

Fondazione Banca Montepaone e Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace presentano la mostra di arte sacra contemporanea Oblatio Mundi – Giubileo degli artisti

Arrestati a Scampia un uomo ed una donna per furto aggravato

Pallavolo Rossano ASD in trasferta a Castrovillari per difendere il primato contro la Gts Avolio Nova Volley, distante solo tre punti

Caroline Cotter in concerto a Polistena: un viaggio musicale tra storie d’amore, viaggi e scoperta di sé

La riunione dei Vescovi calabresi

Autonomia dei suv elettrici: come ottimizzare i consumi nella guida quotidiana

ASP Crotone: accordo sindacale e riorganizzazione aziendale, riconosciuto il buono pasto ai dipendenti turnisti

Grande festa nel quartiere marinaro di Catanzaro con “Il mare d’inverno – Poesia, cultura, identità”: venerdì 5 dicembre, dalle ore 17.30, Corso Progresso diventa...

Laghi: “Ai lavoratori da tre mesi senza stipendio all’ospedale di Cariati servono risposte e chiarezza”

“U Natali i Paisi” – Tradizioni, Comunità e Territorio a Loreto Ortì

Al via la Stagione dell’Orientamento 2026-27 al Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme

In occasione dell’inaugurazione della mostra ART, SAVE ME. La bellezza salva_ta, Fondazione Trame propone una mostra dedicata a Giancarlo Siani alla Galleria Nazionale di...

Mostra di Fumetti “Sogni d’Inchiostro”: il talento di Rocco Stranieri emoziona Girifalco

Domani una mostra – convegno dal titolo: Tu fra le donne sempre benedetta, l’iconografia dell’Annunciazione nella Diocesi di Lamezia Terme

Ulisse ritrova la sua voce: il nuovo libro di Caio Fiore Melacrinis pubblicato da Grafichéditore. Oggi presentazione a Lamezia Terme

Università Mediterranea: un Open Day con oltre 4.000 studenti da tutta la Calabria

Pittejia Fest – Santa Lucia Edition 13 Dicembre 2025 | Piazza Vittorio Veneto, Gioiosa Ionica (RC)

A Trebisacce dal 12 al 14 dicembre “3BeeComicS – Festival della Letteratura disegnata”

Provincia di Vibo. Avviata la procedura di affidamento della progettazione per la messa in sicurezza della SP 95 nel tratto costiero di Sant’Irene...

Reggina, Lillo Foti ospite a Tris TV. Parlerà anche dell’incontro con Infantino

A Cassano all’Ionio si chiude la tappa nella provincia di Cosenza de “Il Cammino della Responsabilità”. Sapia: chiediamo maggiore corresponsabilità su lavoro di qualità,...

Progetto GAP 2022 (Gioco d’azzardo patologico). Evento formativo a Lamezia Terme

Modifiche alla circolazione dei treni il 6 e il 7 dicembre per lavori di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Sorveglianza del territorio: altri incivili individuati e sanzionati. Franz Caruso: “Prosegue l’azione di prevenzione e bonifica per un ambiente più vivibile e decoroso”

Quinta Commissione del Csm propone Abigail Mellace come nuovo presidente del Tribunale di Vibo Valentia

Ancora una vittima sulle strade calabresi: muore 38enne nel Cosentino

Celebrazione in onore di Santa Barbara nel cantiere per i lavori di realizzazione della galleria “Sansinato”

Nuova rottura su condotta Sorical, servizio idrico ancora sospeso e scuole chiuse anche domani a Catanzaro

A Corigliano-Rossano serve una nuova alleanza educativa. Bruno (Fondazione Humanitas): “La nostra città non può più voltarsi dall’altra parte”

Arasì accende il Natale: note, sapori e luci sotto l’albero il 6 dicembre 2025

Aumentare la soglia per i libri scolastici gratuiti: Ranuccio presenta una mozione

Catanzaro: domani divieto di sosta e transito su corso Progresso a Lido per l’evento “Mare d’inverno”

San Giovanni in Fiore, la sindaca Succurro sceglie la decadenza e precisa: “La legge è la bussola, ora al lavoro per un progetto politico...

Progetto Incipit: giornata di sensibilizzazione contro la tratta di esseri umani presso l’istituto Boccioni/Fermi di Reggio Calabria

Mostra presepi al Museo Civico di Rende Centro

Consiglio comunale di Cosenza sulla crisi idrica: il dibattito sviluppatosi nel corso della seduta. Gli interventi dei tecnici e dei consiglieri

Mozione Riformisti e progressisti – PD Crotone: “La propaganda di Voce e Cretella fa acqua da tutte le parti”

Il sindaco Falcomatà: “Aggiornare la legge sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose”

Incontro culturale sulla musica rock all’IC “Don Milani” di Martirano

Sottoscritto il protocollo d’intesa per la tutela sociale e sanitaria contro il gioco d’azzardo patologico (GAP) tra l’azienda sanitaria provinciale di Crotone e l’Ambito...

Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “Importante presentare pdl su fenomeno autismo”

“Fondatori d’Impresa”: storie di cavalieri del lavoro che raccontano la Calabria

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook