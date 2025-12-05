Camera di commercio di Reggio Calabria: il comparto agrumicolo reggino fa squadra per difendere il prodotto

Si è tenuto ieri, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, un incontro che ha riunito tutte le componenti del comparto agrumicolo reggino – Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Organizzazioni di Produttori (OP), Confindustria con i rappresentanti dell’industria di trasformazione e della commercializzazione – in un confronto unitario e compatto sulle distorsioni che stanno penalizzando il mercato, in particolare a causa della crescente presenza di prodotto estero e di succo concentrato di agrumi.

La discussione, presieduta dal Presidente Antonino Tramontana, ha evidenziato una coesione senza precedenti tra tutti gli attori della filiera, determinati a difendere il valore del prodotto calabrese e ad avviare un percorso strutturato di qualificazione dell’intero comparto. È stata ribadita con forza la necessità che il mercato riconosca adeguatamente le peculiarità degli agrumi reggini – qualità organolettiche superiori, caratteristiche salutistiche uniche, standard elevati di sicurezza alimentare – che li distinguono nettamente dalle produzioni estere, soprattutto da quelle ottenute attraverso processi di concentrazione.

In primo piano, la richiesta condivisa di garantire un giusto riconoscimento economico lungo tutta la filiera, a partire dalla fase primaria, assicurando che i prezzi corrisposti tengano conto dei reali costi di produzione sostenuti da ogni anello della catena. Solo così sarà possibile salvaguardare la redditività delle aziende agricole e sostenere una filiera che rappresenta un presidio economico, sociale e ambientale per il territorio.

Tra le priorità emerse dall’incontro figurano:

l’adozione di meccanismi contrattuali trasparenti e accordi commerciali che valorizzino la produzione locale e rafforzino le ricadute economiche e occupazionali sul territorio reggino;

il potenziamento dei sistemi di certificazione della qualità, per distinguere con chiarezza il prodotto calabrese sui mercati e renderne riconoscibili le caratteristiche intrinseche;

la definizione condivisa di nuove strategie di commercializzazione, capaci di integrare in modo più efficace i diversi canali e contrastare la concorrenza sleale di prodotti esteri a basso costo.

“Siamo convinti – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana – che solo una collaborazione unitaria e strategica tra Organizzazioni Agricole, OP e industria possa sostenere la produzione agrumicola reggina, difendere il valore del nostro prodotto e garantire il giusto riconoscimento economico a chi lavora la nostra terra.”

L’incontro si è concluso con la decisione unanime di istituire un tavolo tecnico permanente, composto da rappresentanti di tutte le componenti della filiera, con il compito di monitorare l’attuazione delle strategie condivise e definire i prossimi passi operativi.

L’obiettivo comune è chiaro: trasformare le attuali criticità in opportunità di crescita e fare degli agrumi reggini un modello di eccellenza agroalimentare sostenibile, tracciabile e di filiera integrata, capace di affermarsi nei mercati nazionali e internazionali.