Reggio, mercatino di Natale: pubblicata la manifestazione di interesse per la vendita di prodotti a Piazza Duomo

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato la Manifestazione d’interesse per la vendita dei prodotti presso il mercatino di Natale di Piazza Duomo (a questo link la modulistica per l’istanza). Nell’ambito degli eventi programmati per il Natale 2025 è stato infatti previsto l’allestimento del Villaggio di Natale, per la vendita di prodotti tipici natalizi, con 15 casette in legno che verranno messe a disposizione degli operatori economici coinvolti, dedicate sia all’esposizione dei prodotti che alla somministrazione dello street food.

L’Amministrazione comunale intende dunque individuare Associazioni di categoria disponibili, attraverso le aziende afferenti allo specifico settore di appartenenza, ad attivare le necessarie procedure per consentire alle imprese del territorio la partecipazione alla manifestazione. Possono presentare la propria adesione le Associazioni di categoria presenti nel Consiglio camerale o iscritte al CNEL, con sede e/o unità operativa nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Per partecipare, le Associazioni interessate devono far pervenire l’istanza a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it Settore 8 “Sviluppo Economico Cultura Turismo” con l’indicazione nell’oggetto “Manifestazione Villaggio di Natale 2025. Adesione per organizzazione Villaggio con stand espositivi”, entro e non oltre il giorno 26 novembre 2025.

«Puntiamo a rendere la città sempre più attrattiva – ha commentato l’assessore alla “Città Produttiva” Alex Tripodi – promuovendo al contempo le attività locali che, con il Villaggio di Natale in Piazza Duomo, avranno la possibilità di valorizzare i loro prodotti nella “vetrina” più importante della città. Far conoscere le eccellenze del territorio è un obiettivo che l’Amministrazione comunale intende continuare a perseguire attraverso il dialogo costante con le Associazioni di categoria. Dunque auspichiamo – ha concluso Tripodi – che chi ha intenzione di far emergere la qualità delle produzioni locali partecipi all’iniziativa e contribuisca così a rendere ancora più magico il Natale reggino».