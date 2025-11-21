“La realtà non è altro che un 'paesaggio nella nebbia': misterioso e tutto da scoprire” - Theo Anghelopoulos
HomeCalabriaReggio Calabria"La vita... in Comune": il 12 dicembre studenti a Palazzo San Giorgio...
CalabriaReggio Calabria

“La vita… in Comune”: il 12 dicembre studenti a Palazzo San Giorgio per la Giornata della Trasparenza e della Legalità

Con lo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni ai valori della legalità, dell’etica pubblica e della trasparenza nelle istituzioni e nella società civile, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria promuove l’iniziativa “La vita… in Comune – Giornata della Trasparenza e della Legalità”, che si terrà il prossimo 12 dicembre nella sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio con la partecipazione delle scuole secondarie di primo grado.

L’evento, che ha avuto il via libera della Giunta comunale nell’ultima seduta, prevede momenti di confronto, attività educative e testimonianze di esperti nel settore giuridico, istituzionale e sociale. Un elemento centrale sarà la partecipazione dei responsabili di alcuni settori comunali, che illustreranno a studentesse e studenti il funzionamento della “macchina” amministrativa locale. I partecipanti potranno così comprendere il ruolo del Comune nella gestione del territorio, dei servizi pubblici e delle pratiche amministrative, acquisendo una maggiore consapevolezza civica.

Per favorire la partecipazione attiva degli studenti, in accordo con l’Assessorato all’Istruzione, è stato individuato un campione rappresentativo degli Istituti Comprensivi “Falcomatà-Archi”, “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro e “Vitrioli-Galileo Galilei-Principe di Piemonte”. Per studenti e accompagnatori dei primi due istituti scolastici l’Amministrazione comunale metterà a disposizione a titolo gratuito il trasporto scolastico tramite i mezzi dell’Atam.

«È molto importante – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà – che ragazze e ragazzi conoscano da vicino le istituzioni e comprendano come funziona un Comune. Iniziative come questa, oltre a promuovere il rispetto delle regole e i valori dell’etica, dell’onestà e della legalità, educano concretamente alla cittadinanza attiva e incoraggiano i giovani a partecipare alla vita della comunità. L’interazione tra le scuole e le istituzioni comunali è fondamentale per costruire una società più giusta e responsabile, in cui il rispetto delle norme e il valore della trasparenza siano principi condivisi e interiorizzati fin dalla giovane età. Sarà dunque – ha concluso il primo cittadino – un’importante occasione di crescita e riflessione».

Articolo PrecedenteIl Sindaco Falcomatà alla celebrazione della Virgo Fidelis: “Onoriamo un’uniforme che da oltre due secoli è nel cuore degli italiani”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Domani il XXXVIII Congresso SIP Calabria: a Catanzaro il confronto sui temi più attuali della pediatria

“Consultorio di Cariati chiuso per carenza di personale”: l’allarme di Anna Laura Orrico

È oro per Noemi Canino a Tokyo: l’atleta della Kairos Nuoto Lamezia trionfa con la staffetta azzurra alle Deaflympics 2025

Il Sindaco Falcomatà alla celebrazione della Virgo Fidelis: “Onoriamo un’uniforme che da oltre due secoli è nel cuore degli italiani”

Giornata Nazionale degli Alberi: a Reggio bambini e cittadini piantano il futuro

Il consigliere regionale Enzo Bruno (Tridico Presidente): “Vertenze Telecontact e ARPAL, la Regione garantisca tutele e stabilità

La Città Metropolitana di Reggio Calabria rafforza il suo legame con la Cina: a Palazzo Alvaro gli amministratori del Municipio di Zhenjiang

Latella sulla scomparsa di Morace: “Voce autorevole che non ha mai dimenticato le sue origini”

Falcomatà boccia le linee di mandato di Occhiuto: “Nessun accenno sulle funzioni da attribuire alla Metrocity di Reggio. Oscuro il futuro della convenzione con...

Crisi politica a Reggio Calabria: il Pd pronto a staccare la spina, Falcomatà ora apre al dialogo

A Cosenza due giornate di studio sul botulismo

Reggio Calabria celebra la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinier

Catanzaro – Pescara: la Zona Giallorossa per la partita del 21 novembre

Catanzaro, polizia locale impegnata nella rimozione di auto abbandonate nella zona sud della città

In piazza per la libertà: Libera chiama Reggio alla REsistenza

“No al DDL Gasparri”, mobilitazione a Cosenza “contro guerra e pensiero unico”

Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2025: la Road Game Map riporta il gioco per strada nei quartieri di Reggio Calabria

Truffe agli anziani, De Biase (Uil Pensionati Calabria): “Investire sulla prevenzione e contattare le forze dell’ordine”

La Presidenza del Consiglio Comunale di Paola promuove l’incontro pubblico “La legge e il coraggio – studenti e istituzioni contro la violenza di genere”

“Non toccatela. Mai! La sua vecchiaia non giustifica il tuo potere”: campagna contro la violenza sulle donne anziane, promossa dalla Fondazione Ra.Gi.

Cosenza: il 24 novembre sul Terrazzo Pellegrini si presenta il nuovo romanzo di Bruno Castagna “Adesso è davvero finita”

Reggio: verso l’evento “Coloriamo il Futuro – I Diritti dei Bambini Ogni Giorno”

Open Day all’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria: scuola, accoglienza e futuro

A spasso tra le meraviglie di Reggio con DiStretto d’Emozioni

“Lucignolo”: assolta Lucia Catalano

Fino a sabato 22 novembre rare copie della Madonna della Consolazione in Mostra al Museo diocesano

Vibo: il prefetto riceve il direttivo della Consulta Provinciale Studentesca

Reggina: per sostituire Montalto fate pure con calma, siamo a malapena quintultimi

Violenza di genere, il 25 novembre inaugurazione panchina rossa della Cgil Calabria

Il 23 novembre a San Fili in scena “Ars Longa Vita Brevis”

Scontro tra auto e furgone: muore donna sulla SS106

Giornata internazionale contro la violenza alle donne. Il CAV “Roberta Lanzino” martedì 25 novembre a Cosenza aprirà il “Corteo silenzioso ragazze e ragazzi insieme...

Roccaforte del Greco: ricostruita baita distrutta da incendio in località Zumbello

“Parole (S)connesse”: a Cosenza un incontro sulla violenza di genere online

VIII edizione di Sguardi a Sud: al Teatro Comunale di Mendicino, va in scena “L’Italia s’è desta. Un piccolo [falso] mistero italiano”

Costituito a Gioia Tauro osservatorio permanente sulla legalità e la sicurezza urbana

Il sindaco Franz Caruso: “Chiesta deroga alla Prefettura per intitolare alcune strade a cinque figure simbolo di Cosenza”

Tre maestri pasticceri raccontano e preparano i dolci tradizionali reggini

Caloveto, lo sport è coesione e orgoglio comunitario. Mazza: “La nuova Caloveto è esempio di passione e identità”

“#Changes, la musica può fare” un nuovo approccio per l’educazione emotiva: il 22 novembre a Reggio Calabria

Reggio Calabria: l’associazione di volontariato “Artinsieme ODV” apre le porte del suo laboratorio di ceramica

Morano Calabro: consegnati i lavori di riqualificazione urbana e culturale finanziata dai CIS

Lamezia Terme: memoria, incontri e luoghi interiori per lo spettacolo “Le cose di prima”

Falcomatà: “Morace, giornalista gentile che ha profondamente amato Reggio”

L’assemblea regionale dell’Epli si riunisce a Pazzano: approvato il bilancio di previsione 2026

Consiglio regionale, seduta sospesa e poi ripresa con le dichiarazioni di Occhiuto: chiesta inversione odg per consentire intervento programmatico

Novembre, il mese che insegna a contare: l’educazione finanziaria entra in classe all’I.C. Radice-Alighieri di Catona

Ponte sullo Stretto: La Corte dei Conti conferma quanto “La Strada” ha affermato per anni in Consiglio comunale

Noemi Canino della Kairos Nuoto Lamezia conquista una straordinaria medaglia di bronzo a Tokyo

Domenica 23 novembre anteprima nazionale del docufilm “Rino Gaetano sempre più blu” al cinema Citrigno di Cosenza: in sala il regista Giorgio Verdelli

Serie C femminile: Pallavolo Rossano asd imbattuta pronta alla sfida esterna contro la Pink Volo Lamezia

Al via la seduta del Consiglio regionale: all’ordine del giorno l’aumento della Giunta. Prevista anche la nomina dei sottosegretari

Incontro promosso dalla Gazzetta del Sud in occasione della giornata mondiale contro le fake news

Università Magna Graecia, un calendario di iniziative contro la violenza sulle donne

Caligiuri (PD): “Cosenza penalizzata nei trasporti, serve una vertenza chiara con la Regione”

Scioglimento del Consorzio CONGESI: i Comuni nominano i liquidatori e avviano la procedura

Calo demografico e fertilità, Catanzaro ospita il congresso SIRU sulla denatalità

Chiesa di San Francesco d’Assisi, a Cosenza parte il restauro dopo il crollo del tetto

Occhiuto firma l’accordo con l’Emilia Romagna: “Meno mobilità sanitaria, più cure in Calabria”

25novembreoltre: tutti gli eventi dell’Unical per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Antonino Putortì Presidente di SIMPE Calabria, Princi “Figura di spessore umano e professionale che saprà interpretare al meglio il suo nuovo ruolo”

“Investire nei diritti dei bambini è un dovere di tutti”, la celebrazione a Sinopoli per la Giornata Internazionale dell’Infanzia

Al Teatro Politeama di Catanzaro la seconda edizione del Saverio Arlia Award in collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky

Iemma: “Pubblicato il documento definitivo del Psc, momento di svolta verso l’adozione dello strumento urbanistico che ridisegna il futuro di Catanzaro”

Cosenza celebra il T-Dor, Caruso: “Inclusione e dignità siano la nostra risposta alla violenza transfobica”

Strongoli (Kr), scoperto deposito di droga e armi: arrestato commerciante

Visita all’Annunziata per Occhiuto: “Cardiochirurgia strategica, la sanità cosentina sarà rafforzata”

Caso stabile Aterp a Cosenza, O. Greco: “Diritto all’abitare sì, ma nel rispetto delle regole”

Forza Italia riunisce i coordinamenti reggini: confronto su post-voto e prossime sfide elettorali

Consorzio Acquedotto Vina–Palmi, pagate le mensilità arretrate dopo lo sciopero FP CGIL

Giornata dell’Infanzia: Reggio rinnova il suo impegno per i bambini e i ragazzi

Relazioni industriali del futuro: all’UMG il forum nazionale IRC² su sfide e cambiamenti del lavoro

Reggio Bic, arriva la prima vittoria casalinga. Coach Cugliandro: “Ora inizia davvero il nostro campionato”

JFF 2025: il Jonio Film Festival torna a Cassano tra grandi ospiti, anteprime e omaggi al cinema

Tonno Callipo irresistibile: sei vittorie su sei e una Rizzo da MVP

Un annullo filatelico per celebrare i 70° anni dell’arte orafa di “G. B. Spadafora”

Catanzaro, Belcaro: “Il progetto Scuole sicure per frenare lo spaccio di droga nelle scuole, importante lavoro di rete e di prevenzione sul disagio giovanile”

La magia del Natale a Caulonia: in scena “Lo Schiaccianoci” della Compagnia Almatanz

Il sindaco Romeo: “Ritornare con Catanzaro? Vibonese sarebbe periferia delle periferie. Da L’Andolina silenzio assordante”

Autonomie locali, Fiorita: “Avviato percorso per rilanciare la voce e la rappresentanza dei sindaci calabresi all’interno di ALI”

Reggio: domani la presentazione del romanzo “Tre voci per una suite” di Gerardo Pontecorvo

OPI Catanzaro e Università Magna Graecia: la collaborazione continua

MusicAMA Calabria omaggia la figura di San Francesco con il “Canto delle Creature” a Lamezia Terme

“Lividi visibili e invisibili nella violenza di genere”, il 21 novembre incontro promosso dalla Fidapa Lamezia Terme

Reggio Calabria: un gruppo di giovani del progetto Erasmus+ KA2 in visita a Palazzo San Giorgio

“Quando si parla di democrazia…” sarà il tema della Lectio che il Prof. Camillo Neri domani a Reggio Calabria

Gallo a Festa mandorla Amendolara: “Possiamo trattenere giovani in Calabria e riportare quelli traditi nelle loro aspirazioni”

Academy Camp Calabria-Sicilia da venerdì al PalaLumaka di Reggio: la Calabria protagonista del progetto tecnico nazionale

A Cassano all’Ionio la presentazione del libro “Generazione Cerniera” di Antonio Candela: appuntamento il 29 novembre al Teatro Comunale

Catanzaro: oggi interruzione idrica in via Conti Falluc e zone limitrofe

Previdenza e assistenza: sottoscritto protocollo tra OO.SS. dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil e direzione regionale Inps

Il maestro è andato via

All’Unical il convegno “I giuristi di domani”

Pensionati contro la manovra finanziaria. A Lamezia Terme l’attivo regionale dello Spi Cgil

Incontro sui disturbi alimentari all’Istituto Comprensivo “G. Rodari”

Assolto Domenico Vincenzo Vinci , direttore di Capo Sud Television Channel: “Il fatto non sussiste”

A Sant’Ilario dello Ionio un viaggio tra arte, cultura e musica per “Azzurro di Calabria”

Cosenza ospita un congresso medico di rilievo su diabete e obesità: focus sulle nuove linee guida

L’odontoiatria calabrese si è riunita a Gizzeria: due giornate di, confronto e visione sul futuro della professione

Oggi al via la Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti: a Catanzaro e provincia grande partecipazione delle scuole e focus sul...

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook