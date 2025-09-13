Caulonia, il Sindaco agli studenti: “Benvenuti al nuovo anno scolastico”

“Il grado di libertà di un uomo si misura dall'intensità dei suoi sogni” - Alda Merini
Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco di Caulonia per l’apertura dell’anno scolastico:

“Care Studentesse e cari Studenti, Gentile Dirigente Scolastica, Egregio Personale Docente e
Non Docente, Care Famiglie,
con vivo entusiasmo rivolgiamo a tutti voi un sincero benvenuto in occasione dell’apertura
del nuovo anno scolastico. Dopo un’estate di riposo e di momenti condivisi in famiglia, è
tempo di tornare tra i banchi, di riaccendere la curiosità e di rinnovare insieme il percorso
di apprendimento che rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità.
La scuola non è soltanto un luogo di nozioni e competenze: è un laboratorio di idee, uno
spazio di crescita umana e civile, un luogo in cui si forgiano i cittadini di domani. A voi,
studentesse e studenti, affidiamo l’augurio di coltivare con passione ogni giorno la sete di
conoscenza, di guardare oltre l’orizzonte del testo per immaginare il mondo che volete
costruire.
Alla Dirigente Scolastica, al personale docente e non docente, diciamo grazie per l’impegno
instancabile e per la dedizione con cui ogni giorno accompagnate i nostri giovani nel loro
cammino. Il vostro lavoro è fondamentale: la vostra competenza e la vostra attenzione
creano quell’ambiente sereno e stimolante in cui ciascuno può esprimere al meglio le proprie
potenzialità.
Alle famiglie rivolgiamo un ringraziamento speciale per la fiducia che riponete nella scuola
e nelle istituzioni. Il sostegno che offrite ai vostri figli, l’ascolto e la collaborazione con
docenti e dirigenti sono ingredienti essenziali perché il successo formativo diventi una
esperienza condivisa e duratura.
Come Amministrazione comunale, ribadiamo il nostro impegno a garantire strutture sicure,
servizi moderni e spazi di aggregazione nei quali consolidare amicizie e sperimentare nuove
passioni. Siamo al vostro fianco per promuovere progetti culturali, sportivi e artistici che
arricchiscano il percorso scolastico e favoriscano l’inclusione di tutte le diverse sensibilità.
Con l’augurio di un anno ricco di soddisfazioni, vi incoraggio a coltivare la creatività, a
confrontarvi con spirito critico e a non temere mai le sfide: ogni difficoltà è un’occasione per
crescere. Facciamo tesoro di ogni esperienza, sosteniamoci a vicenda e continuiamo a
costruire insieme la comunità di Caulonia, fucina di talenti e di speranze.
Buon anno scolastico a tutte e a tutti!
Un caro saluto,

Francesco Cagliuso, Sindaco di Caulonia
Agnese Panetta, Presidente del Consiglio Comunale e delegata alla Pubblica Istruzione”

