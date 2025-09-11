Scomparsa Debora Borzomi, il cordoglio dell’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica

“L’Amministrazione Comunale di Marina di Gioiosa Ionica, con il Sindaco Rocco Femia, la Giunta e tutti i dipendenti, si unisce con profondo dolore al lutto per la prematura scomparsa dell’amica e collega Debora Borzomi, persona apprezzata da tutti.

Ci mancherà non solo la sua professionalità, che dimostrava ogni giorno nel suo lavoro, ma anche la sua grande umanità. Ricordiamo Debora come una lavoratrice esemplare, sempre disponibile con genitori e bambini, un punto di riferimento per i colleghi e un volto sorridente e accogliente per la comunità.

Il vuoto che lascia è immenso e il suo ricordo rimarrà vivo in tutti noi.

In questo momento di grande tristezza, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza al marito Paolo Bruzzese, ai figli. alla sua famiglia e a tutti i suoi cari”.

E’ quanto su legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica.