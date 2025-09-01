Globo Teatro Festival 2025: applausi e bis per le prime tre serate a Pellaro

Un avvio travolgente sul lungomare di Pellaro. Il sipario si è alzato il 26 agosto sull’Arena della Lega Navale di Pellaro per la VI edizione del Globo Teatro Festival – Periferie, diretto da Maria Milasi e Americo Melchionda. Un cartellone che unisce teatro, danza, musica e performance, trasformando le periferie in laboratori creativi e luoghi di incontro. Le prime serate hanno subito catturato il pubblico con applausi scroscianti e richieste di bis, confermando la vitalità e valenza del progetto.

26 agosto: tra arte e musica, un banchetto impossibile e un viaggio sonoro

L’apertura è stata affidata a L’impossibile Banchetto, testo di Katia Colica (da un’idea di Elmar Marcianò) con la regia di Americo Melchionda. Sul palco, un incontro immaginario tra Frida Kahlo, Picasso, Marinetti, Benedetta Cappa e Boccioni, in attesa dell’inafferrabile Dalì.

Un dialogo teatrale visionario e ironico, che ha esplorato il senso dell’arte come condanna e necessità e che ha accompagnato il vasto pubblico “dentro un luogo che si vede, tuttavia non c’è. Dentro uno spazio che non c’è, tuttavia che esiste”.

Le interpretazioni di Maria Milasi, che ha realizzato una dolente e consapevole Frida, lucida nella sua interpretazione quanto emozionale, Americo Melchionda, linea di confine tra il dentro e fuori scena che ha trasportato gli spettatori tra leggerezza e dramma, Francesco Spinelli, che si è destreggiato egregiamente tra la complessa personalità di Marinetti e l’amore per la moglie Cappa, Kristina Mravcova, decisa nella sua sintesi ironica e con dedizione del personaggio, e Simone Zampaglione, che ha proiettato con profonda emozione l’opera di Boccioni in scena, serviti da un’artistica quanto algida cameriera interpretata da Thekla Demarco hanno convinto e coinvolto.

Il testo di Katia Colica ha proposto un viaggio visionario ma concreto sul senso stesso dell’arte, riuscendo a trasportare in drammaturgia l’arte come necessità umana.

Molto indovinate le atmosfere musicali a cura di Antonio Aprile che hanno sottolineano i momenti dello spettacolo oscillando tra echi di un pianoforte, percussioni e sintetizzatori.

La serata si è chiusa con il concerto di Alessandro Santacaterina, che ha fuso barocco e world music in una performance intensa e originale.

In un percorso virtuoso, il chitarrista calabrese, definito da Eugenio Bennato “la prima chitarra battente della nuova generazione”, ha regalato un viaggio tra radici mediterranee e sperimentazione contemporanea che il pubblico ha accolto con ovazioni e ripetuti applausi.