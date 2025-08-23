ASD Scuola Calcio AC Siderno: al via gli Open Day 2025/2026

“Siamo felici di annunciare le date degli open day delle varie categorie: Esordienti 2013/14 martedì 9 settembre ore 14.30, presso Campo vecchio (Francesco Romeo); Pulcini 2015/16 mercoledì 10 settembre ore 15.30, presso Centro Sportivo Zagara; Primi Calci 2017/18 mercoledì 10 settembre ore 14.30, presso Centro Sportivo Zagara; Piccoli Amici 2019/20/21 venerdì 12 settembre ore 16.30, presso Centro Sportivo Zagara.

Vi aspettiamo per vivere insieme a tutti voi,una stagione di crescita umana e sportiva, dove un ambiente sereno, la disciplina e il divertimento saranno le basi per un futuro migliore per i bambini, che saranno il futuro della comunità in cui viviamo quotidianamente”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’ASD Scuola Calcio AC Siderno.