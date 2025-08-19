Reggio, conclusa con successo la prima edizione del “Marconi teatro musica festival”

Obiettivo raggiunto per la prima edizione del “Marconi teatro musica festival” che, nella due giorni svoltasi in piazza Leopoldo Trieste, a Reggio Calabria, ha proposto iniziative di teatro e di musica che guardano all’innovazione e al futuro, coinvolgendo un pubblico numeroso e attento, e attuando, così, momenti di coesione sociale e culturale all’interno della periferia cittadina.

Un festival, quello promosso da Traiectoriae, in collaborazione con l’impresa teatrale Scena Nuda, che, al suo debutto, è stato incentrato sulla figura di Guglielmo Marconi e sullo sguardo, appunto, al futuro, sulla determinazione, ma anche su scelte e strumenti per superare le difficoltà. Temi che hanno coinvolto i più giovani, sia negli spazi dedicati alla formazione, ma anche come protagonisti di alcuni spettacoli proposti.

In particolare – come rimarcato nella serata di apertura, da Domenico Gatto, direttore generale del festival – “si è immaginata questa rassegna, che ha come protagonisti Marconi e la moglie Maria Cristina Bezzi Scali, con l’idea di far partire il progetto pilota affidando questi personaggi a due artisti in crescita”. La serata inaugurale, quella del 17 agosto, infatti, ha visto in scena due spettacoli: il primo dedicato alla figura della moglie di Marconi, diretto da Filippo Gessi e intitolato proprio “Maria Cristina Bezzi Scali Marconi”, prendendo ispirazione dal libro “Mio marito Guglielmo”, in cui viene ricostruito sia l’aspetto dello scienziato, sia quello dell’uomo Marconi. Un racconto sfaccettato e una personalità poco conosciuta, interpretata con intensità e padronanza scenica da una giovane attrice, Rosalinda Doldo. Un altro giovanissimo talento, Giuseppe Creazzo, si è calato – con grande naturalezza e capacità di mantenere il ritmo e il livello della narrazione – nel ruolo di Marconi, in un percorso inedito nella vita, nei dubbi e nelle scelte dello scienziato: “Il rumore del silenzio – Guglielmo Marconi l’uomo oltre l’invenzione”, ha coinvolto il pubblico, con un testo – scritto da Teresa Timpano, anche regista dello spettacolo proposto in prima nazionale – che unisce realtà e poesia, scienza e riflessione, attraverso il filo di un silenzio che parla al futuro.