A Casignana va in scena il “Dialog Festival”

La seconda edizione del “Dialog Festival” di Casignana, continua a proporre eventi che si preannunciano indimenticabili.

Mercoledì 20 agosto, con inizio alle ore 22, nell’incantevole scenario della Villa Romana, è in programma il “Gran Galà Lirico”, condotto dal critico musicale Annunziato Gentiluomo.

Protagonista della serata, sarà il celebre baritono Vincenzo Nizzardo, artista applauditissimo in Italia e all’estero, capace di coniugare potenza vocale, sensibilità interpretativa e straordinaria presenza scenica. Un ritorno attesissimo che il pubblico calabrese accoglierà certamente con entusiasmo.

Insieme al baritono, le grandi voci del tenore Ermes Nizzardo e del soprano Anna Laura Badolato, che saranno accompagnati dal Conservatorio Statale di Musica “Tchaikovsky” di Catanzaro, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica “Nuova Verdi” che, per l’occasione, sarà diretta da due bacchette d’eccezione: i Maestri Cettina Nicolosi e Andrea Francesco Calabrese, la cui energia e raffinatezza interpretativa promettono di regalare al pubblico un viaggio musicale di rara intensità.

Il Dialog Festival, voluto dall’amministrazione comunale di Casignana per valorizzare il dialogo tra arti, culture e territori, trova nella Villa Romana il suo spazio ideale: un luogo in cui la musica incontra la storia millenaria, amplificando le emozioni di chi ascolta.

L’appuntamento del 20 agosto non sarà quindi soltanto un concerto, ma una vera e grande festa della musica e della bellezza, un’occasione unica per vivere l’arte in una cornice senza tempo.