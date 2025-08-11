Reggio: nella notte fiamme al Centro Sociale “Cartella”

Nella notte di San Lorenzo, tra le due e le tre, fuoco al Centro sociale “Cartella”. Per fortuna nessun grosso danno alla struttura, se non a beni di uso comune delle persone che vivono il posto. “Che dire? Ricominciamo da 5, nel senso del numero di attentati che abbiamo subito fino ad ora. Tra l’altro con un tempismo, forse casuale, ma comunque perfetto, quest’ultimo incendio è avvenuto il giorno dopo la nostra partecipazione alla manifestazione NOPONTE a Messina” è scritto in un messaggio divulgato dagli animatori del centro.