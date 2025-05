Rosella Logozzo (Cuore e Futuro): “Un amore concreto per Marina, con ‘Cuore e Futuro’ per una città di tutti”

“Non porto con me promesse irrealizzabili, ma un profondo amore per Marina e la ferma volontà di lavorare con voi, ascoltando le vostre voci e traducendole in azioni concrete.” Con queste parole, Rosella Logozzo, 46 anni, avvocato e candidata al consiglio comunale nella lista “Cuore e Futuro” a sostegno di Rocco Femia sindaco, si presenta alla comunità di Marina di Gioiosa Ionica.

“La mia – spiega la Logozzo – è una candidatura di servizio, un atto d’amore verso la mia città. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza e la mia passione per costruire insieme un futuro migliore per Marina. Lavoreremo per una città più pulita e curata sotto tutti gli aspetti, vogliamo restituirle il decoro che merita, rendendola un luogo più bello e vivibile per tutti”.

La candidata prosegue e sottolinea come “servono servizi vicini alle esigenze di famiglie, giovani e anziani. Ascolteremo le reali necessità di ogni fascia d’età, per offrire servizi efficienti e accessibili. Lavoreremo per valorizzare le attività locali e l’intero territorio, sostenendo le imprese. La priorità è promuovere turismo e cultura attraverso le nostre tradizioni”.

“Serve – prosegue la Logozzo – creare spazi di aggregazione sociale e sportiva, per una sana partecipazione dei concittadini, per rafforzare cosi il senso di appartenenza a Marina. Guardando al futuro di Marina, desidero contribuire a costruire un’eredità positiva per le prossime generazioni. Un futuro in cui i nostri figli possano crescere in una città vivace, con opportunità e un forte senso di comunità. Il mio impegno con ‘Cuore e Futuro’ è un investimento nel domani di Marina, un atto di fiducia nelle sue potenzialità”.

“Credo – conclude la Logozzo – fermamente nel dialogo, nella collaborazione e nella trasparenza. Il mio unico obiettivo è il bene di Marina, senza interessi personali, ma con cuore, impegno e serietà. Vi chiedo fiducia, ma soprattutto partecipazione al voto, troppe volte sottovalutato. Insieme, sostenendo la candidatura di una perbene come Rocco Femia, possiamo fare la differenza, possiamo costruire una Marina di Gioiosa Ionica che sia veramente di tutti”.