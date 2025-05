Motta San Giovanni, due giornate ecologiche per la cura del territorio

“Ripuliamo il nostro mondo partendo da casa”. Questo è lo slogan scelto dall’Amministrazione comunale per la due-giorni dedicata all’ambiente, al decoro urbano, all’ecologia, alla partecipazione attiva con la voglia di stare insieme. L’iniziativa, promossa dagli assessorati all’Ambiente e ai Lavori pubblici, sostenuta dalla Pro Loco e con la partecipazione delle associazioni del territorio, vuole rendere protagonisti delle due giornate ecologiche i cittadini volenterosi, che amano il proprio territorio e non si spaventano di sporcarsi le mani. Domenica 18 maggio, con raduno a Motta alle ore 8:30, i volontari si occuperanno di riqualificare e rendere più accogliente lo storico lavatoio del rione Sant’Acqua e la panoramica scalinata che dal rione Suso giunge fino a largo Manganelli. Domenica 25 maggio, con raduno a Lazzaro sempre alle ore 8:30, i volontari si dedicheranno ad alcuni tratti di spiaggia del lungomare Cicerone e di via del Fondaco. A quanti vorranno partecipare saranno consegnati guanti monouso e sacchi da utilizzare per la raccolta dello sfalcio e dei rifiuti che saranno comunque differenziati. Chi non avesse la possibilità di portare propri attrezzi da giardino potrà utilizzare quelli messi a disposizione dagli addetti comunali. Le attività si concluderanno con un momento conviviale.