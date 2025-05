Campagna di sensibilizzazione sulle patologie eosinofile: Palazzo San Giorgio si illumina di magenta

Eseo Italia, Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile, organizza anche quest’anno la Giornata Internazionale delle Patologie Eosinofile, prevista per il 18 maggio, nonché la Giornata Internazionale dell’Esofagite Eosinofila; nella giornata del 22 maggio.

In queste giornate sono previsti eventi con le altre associazioni internazionali organizzatrici, prevedendo dei collegamenti tra le varie manifestazioni.

Ad oggi sono stati già organizzati eventi che si svolgeranno a Bracciano (RM), Roma, Milano, Brescia, Avellino, Trieste, Bologna ed altre città in via di definizione.

Obiettivo di queste giornate è quello di far conoscere e sensibilizzare, attraverso un approccio multicanale, sulle patologie eosinofile ed in particolare sull’Esofagite Eosinofila, rara malattia infiammatoria cronica che colpisce principalmente l’esofago inficiando pesantemente la qualità di vita dei pazienti che spesso non riescono ad alimentarsi correttamente o con continuità.

In sinergia con questi eventi si svolgerà la campagna “Illuminiamo l’Italia di Magenta” che già lo scorso anno ha illuminato di magenta 25 monumenti in sedici regioni tra cui Palazzo San Giorgio, la Mole Antonelliana a Torino, Fontana del Nettuno a Trieste, il Castello Odescalchi a Bracciano (RM), la Fontana del Tritone a Roma, Palazzo del Podestà a Bologna, il Teatro Massimo a Palermo mentre nel resto del mondo sono stati illuminati oltre 60 monumenti tra cui le cascate del Niagara e altri di fama internazionale.

Anche quest’anno, pertanto, l’amministrazione comunale aderisce a questa importante campagna di sensibilizzazione riconfermando la scelta di illuminare Palazzo San Giorgio, in uno dei giorni tra il 18 e il 22 maggio 2025, di magenta.