“Ma quale Casa?”, l’Osservatorio sul disagio abitativo aderisce alla campagna nazionale per il diritto all’alloggio

L’Osservatorio sul disagio abitativo ha aderito alla campagna nazionale “Ma quale Casa?” per inserire il diritto fondamentale all’alloggio adeguato nella Costituzione, sostenendo una proposta di legge di iniziativa popolare con la raccolta firme.

Nel nostro Paese, quasi 14 milioni di persone – si legge in un comunicato stampa – vivono in povertà assoluta o relativa, e oltre 500.000 sono senza dimora. Affitti insostenibili, mancanza di edilizia pubblica, sfratti continui e salari inadeguati rendono oggi impossibile per molti accedere a una casa. Questo mentre l’ISTAT ci dice che oltre 9.5 milioni di case e appartamenti sul territorio nazionale sono vuoti o inutilizzati. È il momento di affermare con forza che la casa è un diritto fondamentale non negoziabile. Pertanto è sempre più urgente renderlo veramente esigibile inserendolo nella Costituzione.

La proposta di legge mira a modificare gli articoli 44, 47 e 117 della Costituzione, introducendo il principio per cui ogni persona ha diritto a una casa dignitosa, sicura e accessibile, e imponendo alla Repubblica l’obbligo di promuovere politiche abitative eque, solidali e sostenibili.

Gli Enti dell’ Osservatorio sul disagio abitativo, da qualche settimana, si sono attivati per la raccolta firme sul nostro territorio con le tre modalità previste . Hanno richiesto e ottenuto l’attivazione della raccolta firme cartacee presso la Segreteria Generale del Comune di Reggio Calabria a partire dal 28 aprile scorso .

Difatti i cittadini possono firmare con un documento di riconoscimento presso la Segreteria Generale del Comune di Reggio Calabria che si trova a Palazzo San Giorgio nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore alle ore 16 alle ore 17,00 .

La raccolta delle firme online con lo Spid o la Carta di Identità Elettronica è stata pubblicizzata sui social e su whatsapp al seguente indirizzo :

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/2700001

Nell’ audizione del 30 aprile scorso con la Commissione comunale politiche abitative, presieduta dal Consigliere dr Giovanni Latella, l’Osservatorio ha chiesto il sostegno del Consiglio Comunale con una mozione presentata dal Consigliere prof Saverio Pazzano e ha anche richiesto l’aiuto dei singoli Consiglieri comunali per l’autentica delle firme cartacee che verranno raccolte con i banchetti.

Il 21 maggio prossimo si partirà con il primo banchetto di raccolta firme cartecee presso Piazza Italia , iniziativa che sarà pubblicizzata sui media .

Invitiamo le cittadine ed i cittadini a partecipare alla battaglia per il diritto fondamentale alla casa firmando la proposta di legge per il diritto alla casa in Costituzione .