I consiglieri di Forza Italia: “Con emendamento Cannizzaro il porto si prepara a diventare punto di riferimento strategico”

“Dopo l’ampliamento e il miglioramento dell’Aeroporto dello Stretto, oggi il porto si prepara a diventare un punto di riferimento strategico per il turismo e il commercio: grazie ai 15 milioni di euro ottenuti con l’emendamento Cannizzaro, approvato con la Legge 178/2020, si prosegue con impegno per programmare interventi decisivi che riguarderanno sia le infrastrutture fisiche che immateriali del porto e che renderanno il porto di Reggio Calabria più sicuro, funzionale e in grado di accogliere un numero sempre maggiore di turisti e passeggeri”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, a seguito dell’ incontro del deputato reggino, presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, con il Direttore Marittimo Giuseppe Sciarrone e il Commissario dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto Antonio Ranieri.

“Come sottolineato nel corso della riunione, fondamentale sarà la collaborazione tra istituzioni per superare le criticità e facilitare gli iter burocratici per la realizzazione di tutti gli interventi, a partire dall’ implementazione di nuovi varchi e protezioni, la realizzazione di un sistema di videosorveglianza avanzato e l’ammodernamento delle banchine, con il progetto di riqualificazione dell’area del Molo di Levante.

Progetti in cantiere che rilanceranno il porto in un disegno più ampio di sviluppo per la città, in cui l’infrastruttura portuale rivestirà un ruolo cruciale, contribuendo a integrarla nella vita cittadina, con nuovi servizi e spazi per le attività commerciali e portuali” dichiarano i consiglieri.

“Grazie all’impegno dell’ On. Cannizzaro per il rilancio del porto- concludono così i consiglieri forzisti– anche attraverso l’articolazione di un PRP (Piano Regolatore Portuale) di cui oggi è privo, Reggio si prepara a diventare una città sempre più attrattiva per il turismo e gli investimenti: il porto è un’infrastruttura strategica e l’obiettivo di tutti, nei prossimi mesi, sarà lavorare coesi perché venga utilizzato al massimo delle sue potenzialità”.