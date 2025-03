ReggioCalabriaGuide.it lancia Bergamotto GPTs: un’innovativa AI per scoprire il Bergamotto

Reggio Calabria compie un ulteriore passo verso il futuro del turismo digitale con l’introduzione di Bergamotto GPTs, un’intelligenza artificiale progettata per rispondere in modo approfondito a tutte le curiosità sul Bergamotto di Reggio Calabria. Questa nuova funzionalità arricchisce ReggioCalabriaGuide.it, la piattaforma che da anni è punto di riferimento per l’accoglienza turistica, offrendo ai visitatori un’esperienza interattiva unica e consolidando il suo ruolo di guida per chi visita la città e la provincia.

Bergamotto GPTs si affianca a Morgana, l’assistente virtuale di ReggioCalabriaGuide.it. Sebbene entrambi siano basati su intelligenza artificiale generativa, i due sistemi rispondono a esigenze differenti: mentre Morgana orienta i turisti alla scoperta di Reggio Calabria, Bergamotto GPTs si concentra sul Bergamotto, esplorandone la storia, le proprietà e le molteplici applicazioni.

Questa implementazione si inserisce in un progetto più ampio che rafforza il legame tra tecnologia, cultura e turismo. ReggioCalabriaGuide.it continua a evolversi, offrendo ai turisti un’esperienza completa per scoprire le specificità locali.

Inoltre, Bergamotto GPTs è disponibile nello store di OpenAI, diventando l’unica app al mondo basata su ChatGPT a parlare del Bergamotto di Reggio Calabria, portando così il nostro ‘Principe degli Agrumi’ a una visibilità globale.

Sul valore di questa innovazione si è espresso anche Claudio Aloisio, Presidente di Confesercenti Reggio Calabria:

“Con l’introduzione di Bergamotto GPTs, ReggioCalabriaGuide.it compie un altro passo significativo nella digitalizzazione e valorizzazione delle eccellenze reggine. Il Bergamotto è uno dei simboli più importanti del territorio e la nostra web app lo promuove ulteriormente, rispondendo alle esigenze di un turismo sempre più informato e curioso.”

Con l’arrivo di Bergamotto GPTs, ReggioCalabriaGuide.it arricchisce ulteriormente l’offerta turistica, rispondendo a una crescente domanda di esperienze personalizzate, promuovendo la cultura, l’enogastronomia e la storia di Reggio Calabria attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia.