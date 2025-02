Rixi a Gioia Tauro: “Guardare a portualità come sistema Italia”

“Guardare la portualità del nostro Paese come sistema Italia avendo una visione d’insieme per puntare a migliorare tutto il pacchetto della logistica nazionale”. Lo ha detto il vice ministro Edoardo Rixi, con delega ai porti, in visita a Gioia Tauro in relazione al futuro dei porti italiani e del porto di Gioia Tauro, in particolare, che deve essere visto in un contesto più ampio per “migliorare le opportunità che il settore riveste per l’economia del Paese”. Rixi dopo aver presieduto un vertice con il presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno e Ionio Meridionale Andrea Agostinelli, con l’assessore alle attività produttive della Regione Calabria Rosario Vari, con i rappresentanti dei terminalisti del porto Mct e Automar, gli armatori Grimaldi e Til (Msc), ha tenuto un punto stampa nella sede della Capitaneria di Porto. Il vice ministro ha annunciato le possibili soluzioni ai problemi che investono lo scalo calabrese a cominciare dalla direttiva europea Ets che rischia di penalizzare i porti del Mediterraneo a cominciare proprio dallo scalo calabrese. Ha detto che sono allo studio incentivi o ristori alle compagnie di navigazione che scalano i porti italiani e che evitano i trasloco degli approdi verso gli scali africani sui quali non si applica la direttiva sulle emissioni delle navi con combustibile da carbon fossile. Sull’altro tema caldo relativo alla gestione delle aree contese tra Corap e Autorità di Sistema portuale Rixi ha anticipato che presto si arriverà ad una soluzione condivisa by -passando la vertenza giudiziaria in atto. E ciò consentirà l’espansione del terminal container che Mct vuole portare entro pochi anni anche a superare gli otto milioni di teus. Il presidente Agostinelli ha parlato delle opere fatte, quelle in corso di svolgimento e quelle programmate non solo nel porto di Gioia Tauro ma anche in quelli di Crotone, Corigliano, Vibo Valentia e Palmi. Il mandato di Agostinelli, giudicato da tutti molto positivo scadrà, infatti, a giugno prossimo e, a Gioia Tauro, si attende per capire quali saranno le scelte che farà il Ministero per le Infrastrutture che dovrà agire, nella scelta del suo successore, in sinergia con la Regione Calabria.