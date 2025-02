Il Consorzio Bivongi Doc al Sana di Bologna: presentata selezione vini migliori

Il Consorzio Bivongi Doc ha riscosso un grande successo durante la sua partecipazione al Sana di Bologna, la fiera internazionale dedicata al biologico e al naturale in programma fino al 25 febbraio, a BolognaFiere.

“Un’occasione importante per presentare i vini Bivongi DOC al settore food&beverage presente in fiera e ai tanti visitatori che ne stanno apprezzando le caratteristiche esclusive”, hanno ribadito dal Consorzio presente presso lo stand 18 C3 D3. L’iniziativa, finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020 – Misura 3 – Intervento 3.2.1, ha visto la presenza di numerosi espositori e visitatori interessati ai prodotti di alta qualità e alle pratiche sostenibili. Il Consorzio Bivongi Doc ha presentato una selezione dei suoi migliori vini, ottenendo un riscontro molto positivo da parte del pubblico e degli esperti del settore. I visitatori hanno avuto l’opportunità di degustare i vini Bivongi Doc e di apprezzarne le caratteristiche uniche, frutto di una tradizione vitivinicola che affonda le radici nel territorio calabrese.

Giuseppe Perri, direttore del Consorzio Bivongi Doc, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti della nostra partecipazione al Sana di Bologna. Questo evento ci ha permesso di far conoscere i nostri vini a un pubblico più ampio e di consolidare la nostra presenza nel mercato del biologico. La qualità dei nostri prodotti e il legame con il territorio sono stati apprezzati da tutti coloro che hanno visitato il nostro stand. Continueremo a lavorare con passione e dedizione per promuovere i vini Bivongi Doc e per valorizzare la nostra tradizione vitivinicola”.

La partecipazione del Consorzio Bivongi Doc al Sana di Bologna rappresenta un importante traguardo e un’opportunità per rafforzare la visibilità dei vini calabresi a livello nazionale e internazionale. Il Consorzio continuerà a impegnarsi per promuovere la qualità e l’autenticità dei suoi prodotti, contribuendo allo sviluppo del settore vitivinicolo della regione.