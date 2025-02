‘Bova Marina progetto futuro’: “Sbagliato il taglio delle siepi alla villa comunale”

“Costatato il taglio delle siepi delle aiuole della villa Comunale, il gruppo consiliare di opposizione ‘Bova Marina progetto futuro’, non può tacere rispetto alla scelta scellerata intrapresa dal Sindaco Zirilli e la sua maggioranza che anziché migliorare il decoro urbano, lo deturpa. L’idea paventata di sostituire le siepi con un prato Inglese, appare sconsiderata e non tiene conto che se per reciderle ci vuole poco, per portarle alla stato in cui erano sono serviti molti anni. Le siepi, di dimensioni già sviluppate, per la loro resistenza, bellezza e facilità di gestione, garantivano l’estetica e il decoro degli spazi verdi della villa Comunale ad un irrilevante costo annuale.

Impiantare e mantenere il prato all’Inglese, presuppone una notevole, continua e costosa manutenzione. Considerando che il nostro paese si trova in zona subtropicale, che le estati sono torride e si protraggono, che durante i mesi estivi la carenza idrica diventa emergenza, prova ne sono le Ordinanze già emanate dal Sindaco Zirilli di divieto di irrigazione.

Ci chiediamo: ove venisse realizzata questa idea bislacca, come si comporterà il Sindaco dopo la piantumazione del prato che prevede la quotidiana irrigazione? Quanto graverà sulle casse Comunali la cura e la gestione? Oggi, è davvero questa la priorità?

Non sarebbe meglio che il Sindaco spendesse le proprie energie per risolvere i gravi problemi che riguardano la comunità, uno per tutti, la Scuola Primaria”.

E’ quanto si legge in una nota del gruppo consiliare ‘Bova Marina progetto futuro’.