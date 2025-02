Anna Nucera si candida a sindaco di Reggio Calabria: guiderà coalizione civica di centrosinistra

Ci sarà anche Anna Nucera, probabilmente, tra i candidati a sindaco per la città di Reggio Calabria. Preside in pensione e già assessore comunale nel “primo tempo” falcomatiano, Nucera ha sciolto le riserve, accogliendo l’invito fatto da un gruppo di cittadini e professionisti.

Allo Spazio “Open”, Nucera ha incontrato questa mattina giornalisti e sostenitori per confermare il suo impegno in vista della tornata elettorale della primavera 2026. Secondo quanto emerso, guiderà una coalizione di liste civiche nel campo del centrosinistra.

Nel suo intervento, l’ex assessore ha spiegato di voler costruire “un programma di governo della città per migliorarne le condizioni, ma non solo, i cui contenuti abbiano l’ambizione di porre come obiettivo la crescita dei giovani, la partecipazione e la condivisione”.

“Andrò quartiere dopo quartiere per capire cosa fare insieme” ha aggiunto, perché “la città ha bisogno di tutti – ha continuato – e le nuove generazioni dovranno essere protagoniste nel ritrovare il gusto di fare politica al servizio della nostra comunità”.

Incalzata dalle domande dei cronisti, Nucera non ha escluso la possibilità di partecipare alle primarie del centrosinistra per la scelta di un candidato unico di area, che si contrapponga al centrodestra:”Io ci sono”, ha detto.