Domotek Volley Reggio Calabria: la crescita di Massimiliano Lopetrone

Massimiliano Lopetrone, libero della Domotek Volley Reggio Calabria, si racconta in un’intervista intensa, tracciando un bilancio della stagione, parlando della crescita personale e della sfida contro la capolista Sorrento, oltre a condividere riflessioni sul suo ruolo in squadra e il confronto con il compagno di squadra e pari-ruolo, Saverio De Santis.

La sfida contro la capolista Sorrento

Lopetrone non ha usato mezzi termini per descrivere l’ultima gara contro la Sorrento, capolista del girone: “Si sono presentati come da pronostico: una squadra solida, molto forte al muro, compatta in difesa e con un’ottima copertura in cambio palla. Hanno fatto una partita importante sotto tutti gli aspetti tecnici e tattici.” Nonostante la sconfitta, il libero ha sottolineato il miglioramento continuo della squadra: “Mi sento migliorare ogni giorno di più e sento crescere le mie potenzialità. Stiamo facendo una grande stagione, anche se forse all’inizio nessuno se l’aspettava.”

Il campionato e l’obiettivo play-off

Con la classifica ancora molto corta, Lopetrone ha evidenziato l’importanza di non fermarsi: “Una partita può influenzare la fase dei play-off. Dobbiamo restare concentrati, nonostante le sconfitte. Sappiamo di avere capacità e potenzialità, dobbiamo solo stare tranquilli e giocare come sappiamo fare.” Il libero ha anche ricordato che il campionato è ancora lungo: “Siamo ancora a gennaio, possiamo permetterci di crescere e migliorare.”

Il confronto con Saverio De Santis

Uno dei temi più interessanti è stato il duello per il posto da libero con Saverio De Santis, giocatore esperto e di grande qualità. Lopetrone ha ammesso: “È molto difficile confrontarsi con lui. Ha più esperienza di me ed è un giocatore importante per questa categoria. È solido in ricezione, in difesa e molto bravo in ricostruzione. È stimolante potersi confrontare con un ragazzo di questo livello, indubbiamente tra i migliori di tutta la Serie A nel ruolo.”

Lopetrone ha ripercorso il suo anno solare a marchio Domotek, definendolo “fantastico” fino all’infortunio di aprile: “Ho giocato tutte le partite al massimo, ho fatto molte esperienze, tra cui la Coppa Italia. Poi è arrivato l’infortunio, un periodo brutto perché coincideva con il momento clou della stagione. In estate ho lavorato duramente per tornare al massimo e farmi valere come ho sempre fatto.” Oggi si dice soddisfatto: “Sento la fiducia reciproca dei miei compagni e sono contento del mio percorso.”

Concludendo, Lopetrone ha lanciato un messaggio di ottimismo: “Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Dobbiamo crederci e continuare a lavorare con umiltà.”