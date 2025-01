Reggio Calabria inaugura Regus – Il country manager di Iwg Mordini in riva allo Stretto con Ecoenergy

Mauro Mordini a Reggio Calabria per l’inaugurazione di un progetto destinato a rivoluzionare il concetto di ufficio, anche in riva allo Stretto, portando la città ai livelli delle metropoli più innovative del mondo.

Giovedì 30 gennaio è la data fissata per l’evento inaugurale di Regus: “Spazi Aperti”, una novità che pone il primo tassello di un percorso ambizioso per avvicinare Reggio Calabria agli standard delle principali capitali del business globale. La cerimonia vedrà la presenza di Mauro Mordini, Country Manager di IWG Italia, che sarà in città per tagliare il nastro e dare ufficialmente il via a questa innovativa esperienza imprenditoriale.

Al suo fianco, Alessandro Martini, responsabile “franchising e partner” della multinazionale, e i vertici di Ecoenergy, lungimirante partner locale, promotore dell’investimento, che ha fermamente creduto in questo business all’avanguardia riuscendo a portare in casa un marchio prestigioso come Regus e aprendo la città ad una nuova opportunità di crescita.

Sarà presente una nutrita rappresentanza istituzionale e autorità cittadine. L’appuntamento è fissato per le ore 18 e promette di essere un evento straordinario, grazie alla meticolosa organizzazione affidata a Patrizia Sorrentino, event planner di grande esperienza, che ha curato ogni dettaglio con precisione e professionalità.

Il taglio del nastro sancirà ufficialmente l’avvio di un progetto innovativo che ambisce a rappresentare un nuovo punto di partenza per Reggio Calabria, offrendo una visione fresca per lo sviluppo e la crescita della città. La serata prevede la presentazione del progetto, seguita da un dj set curato da Antonio Lubrano, arricchito dalle suggestive note del violino di Federica Siclari, che contribuiranno a creare un’atmosfera unica. A conclusione, un rinfresco offrirà ai partecipanti un momento conviviale per celebrare insieme questa importante tappa.

Regus non rappresenta solo un’opportunità per il business locale, ma è anche un simbolo di fiducia negli investimenti innovativi e nelle potenzialità di crescita economica e sociale del territorio. L’iniziativa segue la crescente tendenza globale verso il lavoro flessibile, il co-working, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e sempre più orientato all’innovazione e alla mobilità.

Grazie a questo progetto, Reggio si dota di struttura all’avanguardia, capace di aprire nuove prospettive per attrarre investimenti e promuovere il progresso economico della città. “Regus” offre soluzioni moderne e flessibili, pensate per le aziende di oggi e di domani, dimostrando come anche una città dal grande patrimonio culturale come la nostra possa comunque giocare un ruolo significativo nel panorama del business contemporaneo.

L’inaugurazione di Regus segna dunque un momento di svolta: un progetto innovativo, una visione per il futuro e una concreta risposta alle esigenze di un mondo lavorativo in continua trasformazione.