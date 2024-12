Sacal lancia il nuovo servizio di prenotazione online dei parcheggi negli aeroporti calabresi

SACAL è lieta di annunciare l’attivazione di una nuova piattaforma digitale dedicata alla prenotazione online dei parcheggi presso gli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Il servizio, disponibile a partire dal 1° gennaio 2025, offrirà ai viaggiatori la possibilità di pianificare comodamente la propria sosta in anticipo, usufruendo di tariffe vantaggiose riservate agli utenti della piattaforma.

Questa innovazione si inserisce nella strategia di SACAL volta a migliorare l’esperienza dei passeggeri, introducendo soluzioni moderne e funzionali per rispondere alle esigenze dei viaggiatori di oggi.

Come funziona?

Prenotare è semplice e intuitivo:

• Basta collegarsi al portale dedicato ai parcheggi tramite il sito ufficiale di SACAL:

https://parking.sacal.it/

• Selezionare l’aeroporto desiderato

• Scegliere l’opzione di parcheggio più adatta

• Concludere la prenotazione ed ottenere una tariffa scontata.

Dal 1° gennaio 2025, si comunica anche che presso l’aeroporto di Reggio Calabria entreranno in vigore le nuove tariffe dei parcheggi (dettagli su https://sacal.it/it/services/parcheggi-reggio-calabria/), con il parcheggio centrale riservato alla lunga sosta e la sosta breve sempre consentita e gratuita per i primi 10 minuti negli stalli di fronte al terminal, ideali per carico e scarico rapido.

Questi aggiornamenti rappresentano un ulteriore passo avanti nell’impegno di SACAL per ottimizzare i servizi aeroportuali, garantendo una maggiore comodità e soddisfazione per i passeggeri.

SACAL rinnova il proprio impegno nel favorire una mobilità semplice, accessibile ed efficiente, confermandosi punto di riferimento per il trasporto aereo e i servizi connessi in Calabria.