Per il Gelsomini Film Festival 2024, a Roccella Jonica la mostra fotografica dedicata a Gian Maria Volontè

Il 13 dicembre, alle ore 17:00, nelle sale del Castello Carafa di Roccella Jonica, nell’ambito del Gelsomini Film Festival 2024, sarà inaugurata la mostra fotografica “Confesso la mia innocenza”, dedicata al grande attore italiano Gian Maria Volontè, nel trentennale della scomparsa. Oltre 100 scatti per l’esposizione, curata da Tiziana Appetito e Francesco Della Calce, realizzata grazie all’Archivio Storico “Enrico Appetito” e giunta per la prima volta in Calabria: da “Sacco e Vanzetti” a “Per un pugno di dollari”, “Cittadino al di sopra di ogni sospetto”, immagini iconiche che raccontano il dietro le quinte di film cult e i ruoli indimenticabili di Volontè, straordinario e talentuoso attore che ha segnato la storia del cinema italiano e internazionale.

Ad arricchire l’evento, una sala immersiva con la proiezione in loop dei film più rappresentativi di Gian Maria Volontè, offrendo ai visitatori un’esperienza unica che unisce l’arte visiva alla grande tradizione cinematografica.

L’ingresso è gratuito. La mostra sarà aperta fino al 15 dicembre.