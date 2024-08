Nucera (Vivi Condofuri): “Imprenditori, non fatevi abbindolare da un certo consigliere di minoranza”

Il movimento “Vivi Condofuri”, con il suo portavoce, Massimo Nucera, intende fare chiarezza in merito ad alcune letterine, degne di “Babbo Natale”, consegnate a quasi tutti gli imprenditori e commercianti di Condofuri, da parte di un consigliere di minoranza che fino a qualche tempo fa era a capo dell’amministrazione più disastrosa della storia del nostro Comune.

Non corrisponde, altresì, al vero l’affermazione dello stesso consigliere secondo cui il Comune di Condofuri non è presente nella graduatoria, conseguente al bando dedicato ai piccoli borghi, per colpa dell’amministrazione attuale (…).

Il nostro movimento intende aprire gli occhi a tutta la cittadinanza e in modo particolare agli attori principali del paese quali sono proprio gli imprenditori del territorio, al fine di non farsi abbindolare dal Consigliere di minoranza che cerca in tutti i modi di raccontare cose non veritiere. Ha forse dimenticato che durante la sua gestione sono state elaborate imposte a dir poche esose che hanno fatto lievitare solo il contenzioso e non certo le casse comunali?

Quindi ancora oggi il Consigliere di minoranza cerca in tutti i modi di “mistificare” il suo fallimento amministrativo con il paese che, durante la sua gestione, era divenuto una discarica a cielo aperto. E vogliamo parlare, poi, del dissesto finanziario dichiarato per mero capriccio nei confronti delle precedenti gestioni? Le sue scelte le sta pagando, ancora oggi, tutta la comunità con tasse alle stelle ed organico dell’ente comunale ridotto all’osso.

Nonostante ciò, il consigliere di minoranza, cerca propinare nuovamente le sue favolette ai cittadini di Condofuri ma, per fortuna, ormai il suo tempo è finito come ha dimostrato il risultato delle ultime amministrative.

Tuttavia, per quanto riguarda la questione “Tari” chiediamo all’attuale amministrazione di prendere sul serio il problema e di risolverlo in tempi rapidi per evitare una serie di ricorsi da parte degli imprenditori del territorio.

Il movimento “Vivi Condofuri” deve dare atto all’amministrazione attuale di star profondendo ogni sforzo per riportare l’Ente alla normalità, basta pensare che oggi i cittadini possono varcare il portone della delegazione municipale senza nessun problema, a differenza di alcuni mesi fà con la precedente gestione. Sicuramente, va evidenziato che è stato ricreato un clima di fiducia tra amministrati ed amministratori.

Concludiamo la nostra riflessione, che vogliamo condividere in primis con tutti gli imprenditori di Condofuri e con tutta la cittadinanza, invitando tutti a non credere alla favola del consigliere di minoranza ed ex sindaco del nostro paese.