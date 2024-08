Cittanova, sabotaggio rete idrica pubblica: amministrazione avvia procedure per ripristino servizio

A causa di un atto di sabotaggio alla rete idrica pubblica che ha interessato un punto di smistamento dell’acqua situato in località “Due Violi”, alcune aree del centro abitato hanno subito un’interruzione non prevista del servizio. In particolare, quartieri della parte alta del paese (adiacenze Piazza Parise, Via Nervi e zone limitrofe) hanno fatto registrare disagi significativi. L’Amministrazione Comunale, prontamente, ha attivato tutte le procedure necessarie al ripristino del servizio, normalizzando la situazione in tempi rapidi. «Siamo dispiaciuti per il disagio e ce ne scusiamo con i cittadini – ha affermato il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico -. Grazie al pronto intervento del personale del Comune abbiamo localizzato il problema, procedendo subito alla sua risoluzione. Resta l’amarezza per il sabotaggio che ha interessato la rete idrica pubblica. A riguardo esprimiamo ferma condanna per l’accaduto. In queste settimane abbiamo aumentato i controlli in merito all’uso improprio dell’acqua e su questa strada proseguiremo nell’interesse della Comunità di Cittanova. Qualsiasi gesto teso a compromettere il regolare servizio idrico, sia esso spreco, sabotaggio o uso improprio, troverà la nostra ferma risposta».