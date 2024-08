Analisi delle acque marine a San Ferdinando: non si ferma l’impegno per un futuro sostenibile

Sabato 24 e domenica 25 agosto San Ferdinando ha ospitato biologi e analisti per una accurata attività di monitoraggio della costa, grazie al sostegno della Regione Calabria che ha inviato sul litorale della cittadina il “Laboratorio Mobile” della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Le rilevazioni, in attesa dei risultati completi, hanno comunque evidenziato un significativo miglioramento della qualità delle acque, confermando il progressivo superamento di quelle criticità che da tempo affliggevano il nostro litorale e soffocavano l’economia locale.

L’Amministrazione Comunale accoglie con favore il sostegno della Regione e gli sforzi profusi nelle attività di tutela ambientale: “Grazie all’impegno congiunto del Comune e della Regione Calabria, siamo riusciti ad avviare un processo virtuoso di superamento di quelle annose problematiche che ostacolavano la piena balneabilità delle nostre acque, con ricedute negative anche sull’immagine e la reputazione del luogo. Questo risultato è il frutto di un lavoro coordinato tra le istituzioni, che ha portato a interventi mirati e a un monitoraggio costante delle condizioni ambientali, garantendo così un’esperienza turistica di alta qualità e una stagione estiva eccellente per i nostri residenti e visitatori.

Un doveroso e sentito grazie, pertanto, al presidente Occhiuto, all’assessore Calabrese e al Dipartimento Ambiente e Territorio guidato dall’ing. Siviglia che hanno confermato l’attenzione nei confronti di San Ferdinando le cui potenzialità turistiche e ricettive sono molto elevate grazie alla conformazione urbanistica, al vasto litorale, alla posizione geografica e alla bellezza del paesaggio. Rivolgiamo sentimenti di gratitudine anche alle Forze dell’Ordine per la presenza costante e le attività di vigilanza, di prevenzione e di repressione che sono essenziali per garantire una serena convivenza civile e promuovere nella comunità i doveri di responsabilità e di rispetto delle regole.

Nonostante gli ottimi risultati raggiunti, il nostro impegno non si ferma qui. La determinazione dell’Amministrazione Comunale è rivolta a un recupero completo della balneabilità delle acque usando tutti gli strumenti a disposizione, per offrire un ambiente marino sempre più pulito e sicuro. Questo è solo un primo passo verso l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità della vita dei nostri cittadini e di coloro che scelgono San Ferdinando come meta turistica.

Lavoreremo con costanza e dedizione per garantire che la nostra costa continui a essere un luogo di eccellenza naturale, in linea con i principi che guidano il nostro programma politico. Il nostro obiettivo è rendere San Ferdinando un esempio di sostenibilità ambientale e una destinazione turistica di primo livello, dove residenti e turisti possano godere appieno delle bellezze del nostro territorio.

Continueremo a collaborare con le istituzioni regionali e gli enti scientifici per monitorare e migliorare costantemente la qualità delle nostre acque, convinti che solo attraverso un’azione congiunta e determinata potremo realizzare quel progresso ambientale e sociale che la nostra comunità merita.”