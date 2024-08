A Locri boom di presenze con Locri Festival (Masciarelli, Neri per Caso, Ciccio Nucera), Agrifest e Paolo Belli

Immense emozioni e una musica che fa sognare tra Arte, Enogastronomia, Natura, Cultura e Turismo per una straordinaria seconda edizione del Locri Festival, al centro di Locri, nel cuore battente di una Piazza dei Martiri gremita e con tanta voglia di divertirsi.

Nella prima serata è andato in scena il meraviglioso spettacolo “Quella volta che Ennio mi raccontò” di Stefano Masciarelli & Diego Trivellini, che ha narrato attraverso la musica di ben 101 strumenti racchiusi in una fisarmonica speciale, tutti i più grandi capolavori del maestro Ennio Morricone, genio indiscusso e autore raffinato delle più belle colonne sonore che hanno accompagnato i momenti più intensi della nostra vita. La seconda serata è stata una full immersion di suoni, voci e magia nel grandioso spettacolo dei Neri per Caso, che hanno incantato l’intera piazza, strapiena di turisti e non solo, al ritmo delle canzoni che hanno fatto cantare diverse generazioni, da “Sentimento pentimento” a “Le Ragazze”, da “Donne” di Zucchero Fornaciari fino a “A mano a mano” di Rino Gaetano e molti altri successi noti dei grandi cantautori italiani. La terza sera, balli di taranta al ritmo della musica popolare di Ciccio Nucera e della sua band, con lo spettacolo “La tarantella crea dipendenza”.

Un’atmosfera esilarante, con l’Expo delle migliori eccellenze enogastronomiche locridee, l’esposizione di mezzi e macchine agricole, il museo itinerante del bergamotto e l’eccezionale raduno dei Trattori di giorno 18 agosto che hanno sfilato per le vie della Città, con la premiazione finale di tutti i trattoristi partecipanti e l’encomio speciale al più e al meno giovane.

Il Locri Festival, l’Agrifest e le Giornate del Turista sono eventi realizzati col contributo per le iniziative di promozione turistica anno 2024 – L. R. 13/1985 della Regione Calabria e con il contributo del Gal Terre Locridee, nell’ambito della manifestazione d’interesse al partenariato finalizzato all’animazione territoriale.

Giovedì 22 agosto invece è stata la volta di Paolo Belli e della sua Big Band che, in una Piazza dei Martiri strapiena, ha intrattenuto il pubblico con uno spettacolo strepitoso e coinvolgente, rivelandosi un grande artista di spettacolo e mattatore del palco.

“Locri Festival, Agrifest e le Giornate del Turista hanno esaltato in maniera straordinaria la promozione di un territorio dalle mille sfumature, che è riuscito a mostrare il suo sorprendente volto imprenditoriale e le grandi eccellenze locali, in un perfetto connubio tra musica, tradizioni e sapori capace di ha valorizzato la bellezza del territorio e rendere la nostra Città un’ambita destinazione turistica.” Ha affermato il Sindaco della Città di Locri, Giuseppe Fontana “un risultato ottenuto insieme all’impegno della mia Giunta, che ringrazio profondamente, e di tutta l’Amministrazione Comunale. Mentre la serata di giovedì con il grande Paolo Belli, che abbiamo avuto l’onore e il piacere di averlo quale nostro ospite grazie alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ci ha esaltato e ha reso magica la nostra serata”.