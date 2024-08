Reggio, stasera il gran finale de “I Tesori del Mediterraneo”

Anche la terza serata de I Tesori del Mediterraneo si chiude con successo, registrando la soddisfazione dell’organizzazione.

Gremita l’Arena Ciccio Franco. Il pubblico reggino sta dimostrando grande apprezzamento per gli spettacoli e i talk show de I Tesori che ieri hanno visto il gradito ritorno alla conduzione delle serate di Veronica Maya, che ormai fa parte della grande famiglia della manifestazione.

Tante le risate con Antonio D’Ausilio e Francesco Paolantoni.

Zelig, Made in Sud per D’Ausilio, ancora Zelig, Stasera tutto è possibile (con Stefano De Martino), Mai dire gol, Indietro tutta, Quelli che il calcio, per Paolantoni, solo per citare alcune delle esperienze più importanti dei due artisti che hanno divertito il pubblico con spassosi sketch e personaggi che hanno portato una ventata di allegria.

Alto gradimento anche per il defilé di moda di Nunzio Praticò.

Ma prima dello spettacolo un momento particolarmente importante, un appuntamento al quale Natalia Spanò, presidente di Nuovi Orizzonti, è particolarmente legata: il Talk dedicato alle forze dell’ordine.

“Sicurezza e legalità” il tema che ha visto la partecipazione delle massime autorità, a partire dal prefetto Clara Vaccaro. E poi Maurizio Vallone, direttore della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; Liana Esposito sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; Sara Amerio, Sostituto Procuratore della Repubblica addetta alla direzione distrettuale antimafia; Colonnello Giovanni Ferrajolo comandante Guardia di finanza del gruppo di Reggio Calabria; Gian Lorenzo Montina, direttore uff. immigrazione questura; Comandante Angelo Maggio Capitano di Fregata Capitaneria di porto; dott. Luigi Borzumati ufficiale di Polizia locale.

Ognuno dei partecipanti, moderati da Carlo Arnese, e alla presenza della Spanò, ha trattato un tema inerente alle attività svolte dal corpo di appartenenza.

Ancora una bella pagina è stata scritta da i Tesori, dunque, in tema di confronto e sinergia, che vanno a favore della consapevolezza e della crescita sociale della nostra città.

E stasera ultima grande serata per i Tesori 2024, che si apprestano a mettere la ciliegina sulla torta che ha sostenuto queste 19 candeline.