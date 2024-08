“Roghi e discariche a cielo aperto, è emergenza sanitaria e ambientale ad Arghillà”, il gruppo civico del quartiere scende in piazza: il 6 agosto la manifestazione davanti al Comune di Reggio Calabria

Martedì 6 agosto 2024 alle ore 18:00, a Piazza Italia di Reggio Calabria, si svolgerà una protesta dei residenti del Quartiere di Arghillà, organizzata dal Gruppo Civico “NOI SIAMO ARGHILLÀ – La Rinascita” per denunciare “la grave emergenza sanitaria che sta affliggendo il quartiere di Arghillà”.

“I roghi incontrollati appiccati nelle discariche a cielo aperto – si legge nel comunicato stampa dello stesso gruppo – stanno devastando l’area, sprigionando diossine e fumi tossici, mentre carcasse di macchine bruciano, contribuendo ulteriormente all’inquinamento ambientale.

Nonostante le reiterate segnalazioni e l’attenzione ricevuta da parte delle istituzioni, non si è registrato alcun intervento. Neppure dopo la scoperta di amianto tra i rifiuti, le autorità hanno adottato le idonee e urgenti misure richieste. Le istituzioni continuano a ignorare il grido di aiuto dei residenti mostrando indifferenza di fronte a un’emergenza che minaccia la sicurezza e la salute pubblica. Tutto questo è inaccettabile! I residenti scendono in piazza determinati, rifiutando di rimanere in silenzio di fronte a questa catastrofe”.

Il GRUPPO CIVICO “NOI SIAMO ARGHILLÀ – LA RINASCITA lancia un appello a tutta la cittadinanza: “Unitevi a noi in questa battaglia per la vita, la salute e il futuro non solo del nostro quartiere, ma anche di tutte le periferie che affrontano situazioni di degrado. La partecipazione di ciascuno è fondamentale, poiché questa lotta non riguarda solo i residenti di Arghillà, ma l’intera comunità. È cruciale far sentire la nostra voce; solo insieme possiamo davvero fare la differenza!”.