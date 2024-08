Siccità, il Comune di Gerace attiva misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza idrica 

“L’Amministrazione Comunale di Gerace, in risposta alla grave crisi idrica che sta interessando il nostro territorio, ha avviato in collaborazione con Sorical e la Protezione Civile regionale un piano di emergenza per garantire la continuità della fornitura di acqua ai cittadini.

A partire da lunedì prossimo, il centro di Gerace sarà parzialmente rifornito tramite autobotti che, con il supporto tecnico di Sorical e in accordo con il Comune, scaricheranno l’acqua direttamente nel serbatoio comunale del Centro. Questa misura si rende necessaria a causa della drastica riduzione, superiore al 50%, della portata di alcune fonti comunali, con alcune sorgenti che purtroppo si sono prosciugate.

L’obiettivo primario di questa operazione è evitare che la popolazione debba recarsi alle autobotti per approvvigionarsi di acqua. Tuttavia è necessario ricordare ai cittadini che questa risorsa sarà idonea esclusivamente per l’igiene personale e domestica, ma non potrà essere utilizzata per cucinare o per il consumo diretto.

L’Amministrazione Comunale, consapevole del disagio che questa situazione può causare, si impegna a monitorare costantemente la situazione in collaborazione con Sorical e la Protezione Civile, adottando tutte le misure necessarie per mitigare gli effetti di questa emergenza. Invitiamo la cittadinanza a fare un uso responsabile dell’acqua e a seguire le indicazioni che saranno fornite nei prossimi giorni per garantire il benessere e la sicurezza di tutti. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, contattare il Comune di Gerace o consultare il sito web ufficiale”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Gerace.