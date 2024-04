Viaggio premio a Bruxelles, tra gli “ammessi” quattro studenti de Liceo “Vinci” di Reggio Calabria

Si chiamano Chiara, Biagio, Marco, Enrico, Gabriele i ” Vinciani” selezionati per il viaggio premio a Bruxelles, promosso dalla Regione Calabria e fortemente voluto dalla Vicepresidente della Giunta Regionale, Giusi Princi, per le eccellenze delle scuole calabresi. A seguito della candidatura della scuola che ha indicato solo alcuni dei suoi ragazzi più meritevoli, gli studenti hanno superato una rigorosa selezione, basata sulla conoscenza dell’inglese e sui risultati scolastici.

Sono ragazzi semplici e sorridenti, come tanti, ma il loro talento è straordinario e li ha portati ad accumulare già un palmares di tutto rispetto. Le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono state il palcoscenico in cui sono emersi tanti talenti del Liceo Vinci, tra cui quello dei maturandi Gabriele Irto ed Enrico Cirillo, componenti delle squadre che hanno coperto il podio dell’ultima edizione. Il capitano della squadra che ha riportato il primo premio alla competizione di Tolfa è Biagio Consiglio, adesso studente di Giurisprudenza alla Statale di Milano che ha conseguito il primo premio assoluto a livello nazionale sia ai Campionati di Filosofia che Campionati di Lingue e Civiltà Classiche. Si sono distinti in competizioni di livello internazionale Marco Carbone, studente di Fisica a Bologna, più volte sul podio per i Campionati nazionali ed internazionali di Astronomia, di Matematica e di Scienze naturali e infine Chiara Luppino, studentessa di quinto anno, appena maggiorenne, per ben due volte già campionessa internazionale ai Campionati di Astronomia a Pechino e finalista ai Campionati di Matematica. Biagio, Marco e Chiara sono stati anche premiati come Fuoriclasse della Scuola, avendo ottenuto il prestigioso riconoscimento di carattere nazionale nella cerimonia che si è svolta a dicembre a Torino.

Gli studenti vivranno questa significativa esperienza di cittadinanza a contatto con le istituzioni europee insieme ad una docente del Liceo ‘Vinci’, la prof.ssa Mariangela Labate, selezionata tra le cinque docenti che faranno parte della delegazione calabrese.

Questi giovani rappresentano un vero e proprio orgoglio per il Liceo Vinci e per l’intera comunità scolastica calabrese. L’esperienza che li attende a Bruxelles non solo arricchirà le loro conoscenze e competenze, ma sarà anche un’opportunità unica per confrontarsi con le istituzioni europee e per approfondire la propria comprensione del mondo contemporaneo. Al termine del percorso, condivideranno con la comunità scolastica e con le istituzioni locali le conoscenze acquisite e le prospettive che si sono aperte grazie a questa esperienza che li renderà cittadini sempre più consapevoli e attivi, pronti a contribuire al progresso della comunità calabrese e della società nel suo complesso.