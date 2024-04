I corsi di orientamento attivo nella transizione scuola-università all’Einaudi-Alvaro di Palmi grazie a eCampus

Nell’ambito delle misure finanziate dal PNRR per il potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione, il MUR ha destinato risorse agli Atenei per azioni di orientamento attivo nella transizione scuola-università con percorsi di quindici ore per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti di istruzione superiore da realizzarsi nel quadriennio 2022-2026.

Ogni corso ha una durata di 15 ore complessive e si articola in un modulo generale di 3 ore e in moduli di orientamento disciplinare a cura dei singoli Dipartimenti della durata di 12 ore a scelta dello studente.

La misura mira a facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria all’Università e a ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo così all’aumento del numero dei laureati nel nostro Paese.

L’Einaudi-Alvaro, grazie all’attenta guida della DS prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, si è fatto trovare pronto, ospitando stamani presso la sede del Liceo la prof.ssa Ramona Trunfio e l’avv. Saverio Crea, che, nell’ambito dei percorsi attivati dall’Università eCampus, hanno relazionato agli studenti sulla transizione dal mondo della scuola a quello dell’Università, sulle caratteristiche del sistema universitario italiano e sulle modalità di selezione all’ingresso ove previste (in particolare sui TOLC). Coordinatore Nazionale del progetto è il prof. Giovanni Carbone (docente eCampus).

A introdurre efficacemente l’evento presso la sede liceale la prof.ssa Rosa Maria Stillitano, responsabile di plesso dell’Alvaro, che ha sottolineato come l’orientamento presso la nostra scuola sia a tutto tondo e faccia parte della missione del Liceo. Stesse considerazioni fatte dal prof. Palumbo, che ha evidenziato come la scuola orienti non solo verso il mondo universitario e verso il lavoro, ma, in generale, fornisca prospettive per la vita futura dei ragazzi.