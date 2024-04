Reggio, “Bentornate api!”: a Borgo Nocille tornano i laboratori per i piccoli

Stanno per ripartire i progetti per le scuole con il “Borgo dei piccoli”. Dove? Naturalmente a Borgo Nocille. Luogo incantato immerso nelle colline pellaresi che è rinato grazie al lavoro svolto dall’associazione presieduta da Demetrio Laganà accogliendo ormai visitatori da tutta Europa e ospitando svariate iniziative.

Tra queste, il “Borgo dei piccoli” che in questo periodo riparte con il tema già avviato lo scorso anno sull’operoso mondo delle api.

“Riprendiamo un percorso che ha già ottenuto un grande successo con la partecipazione di numerose scuole dell’infanzia e primaria di tutto il territorio reggino per far comprendere ai bambini l’importanza di questi piccoli insetti per l’umanità” conferma, infatti, Laganà.

Il progetto si svolgerà “attraverso laboratori creativi e pedagogici, curati dalla pedagogista clinica Maila Ielo, dove i bambini andranno a scoprire il meraviglioso mondo delle api attraverso l’arnia didattica, saranno coinvolti nei vari giochi, indosseranno la tutina da apicoltore e prenderanno parte ad esperienze divertenti e curiose sulla vita delle api, il tutto immersi in una location genuina per far rivivere loro quello che è la natura e la sua bellezza” spiega, ancora, il presidente di Borgo Nocille.

Senza dimenticare, conclude Laganà, “l’aspetto dell’educazione alimentare, con una merenda a base di miele, pane e olio di nostra produzione e, in generale, di prodotti tipici della nostra terra”.