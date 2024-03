ANIEF, Raffaele Nucera alla guida del primo dipartimento sindacale riservato agli abilitati e specializzati all’estero

Nasce a cura del sindacato rappresentativo ANIEF il primo dipartimento specifico per i docenti che si sono abilitati o specializzati all’estero ma aperto a tutti i componenti del mondo scuola Italiano. A dirigere il dipartimento sarà il Dott. Raffaele Nucera giovane imprenditore reggino nel mondo della formazione, con decennale esperienza Sindacale scolastica. “Sono particolarmente felcie ed e orgoglioso – spiega proprio Nucera – per la nomina avuta alla guida di questa nuova realtà Sindacale che il presidente nazionale ANIEF Marcello Pacifico ha ritenuto di affidarmi, e che s inquadra in un più ampio progetto di assistenza e tutela portato avanti ormi da anni proprio dal presidente Pacifico. Sono certo – afferma ancora Nucera – che questa nuova realtà sindacale riuscirà a soddisfare le esigenze di un’utenza in continua crescita e proprio per questo sono già a lavoro per l’organizzazione della struttura operativa su tutto il territorio Nazionale, attività rispetto alla quale sono affiancato da operatori sindacali di comprovata esperienza e professionalità”.