Il cordoglio del Sindaco Falcomatà per la scomparsa di Ciccy Cannizzaro: “Uomo buono e generoso, la sua attività un pilastro del commercio cittadino”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime «il più profondo cordoglio per la morte di Ciccy Cannizzaro, già dirigente di Confesercenti, commerciante molto conosciuto ed apprezzato in città per la sua estrema bontà e autentica gentilezza».

«Cannizzaro – dichiara il sindaco – aveva fatto del duro lavoro e della tenacia gli ingredienti principali del suo successo. La sua è una delle attività commerciali storiche del centro cittadino, punto di riferimento per l’intera comunità. Era un uomo di indiscutibile generosità e la sua esperienza, nel settore del commercio, è stata straordinaria, sia come uomo sia come imprenditore».

«Il suo profondo attaccamento al territorio – conclude Falcomatà – non è mai venuto meno e soltanto un brutto male ha potuto spegnere quell’entusiasmo che era stigma di una persona che tanto ha fatto per Reggio e per i reggini. La comunità porterà per sempre impresso nel cuore il suo indimenticabile sorriso. L’amministrazione comunale è vicina al dolore dei familiari e degli amici di Ciccy Cannizzaro».