Taurianova, interventi immediati per problematiche urbane più urgenti, il sindaco Biasi: “Faremo riunioni operative su frazioni e contrade per valutare segnalazioni e programmare”

Nuovi lavori pubblici da eseguire nelle frazioni e nelle contrade sono al centro di una serie di riunioni operative che il sindaco Roy Biasi ha avviato oggi. Il primo focus ha riguardato la condizione di Amato, dettagliata dal consigliere comunale Vincenzo Papalia nel corso di un incontro a cui hanno partecipato anche il vicesindaco Antonino Caridi e gli assessori Maria Fedele e Angela Crea. Recepita l’illustrazione delle problematiche più urgenti, il primo cittadino ha definito un metodo che tiene conto delle segnalazioni arrivate dalla cittadinanza della popolosa frazione, inserendole nell’indirizzo amministrativo più ampio da tempo avviato dagli Uffici.

Il sindaco ha distinto quindi l’ampia programmazione delle cose da fare e il pronto intervento immediato rispetto alla pulizia straordinaria lungo i marciapiedi ma anche per liberare le caditoie e le griglie della raccolta delle acque piovane, come pure per una chiamata delle società private e consortili alle loro responsabilità dopo che hanno eseguito dei lavori per i sottoservizi – intaccando l’asfalto – oppure hanno provveduto a lavori di manutenzione lungo la rete fognaria che devono essere completati.

Per quanto riguarda la verifica della pianificazione di medio periodo, il sindaco ha sollecitato gli Uffici per arrivare ad un rapido adeguamento dei computi economici progettuali rispetto al nuovo tariffario regionale prezzi – nella gara d’appalto da indire per la sistemazione delle strade di diverse zone della città, tra cui Amato – mentre è stato deciso di inserire nella futura programmazione per cui si è dato mandato la realizzazione di nuovi marciapiedi, il prolungamento della pubblica illuminazione lungo corso Europa – in particolare nella zona dove insiste il Centro sportivo – e la creazione di un parco giochi nel plesso scolastico.

«In una città policentrica come Taurianova – commenta il sindaco Biasi – la valutazione e il recepimento di quelle che sono le istanze provenienti dalle varie comunità sostanziano per noi da sempre un metodo amministrativo che ha nell’ascolto e nell’azione due pilastri imprescindibili, due binari democratici e operativi che camminano di pari passo. Per questo, oltre a ringraziare il consigliere Papalia per il ruolo di antenna sul territorio che continua ad avere, abbiamo contrassegnato la ripartenza autunnale con questa nuova campagna di ascolto che già la prossima settimana ci porterà ad approfondire le questioni che riguardano San Martino, e a seguire il resto di quelle che per noi non sono state mai considerate periferie nella nostra splendida campagna, bensì un motore dinamico che ci serve a ridurre a unità la nostra programmazione del decoro urbano e della manutenzione piccola e grande del territorio».