“Ottobrata d’Aspromonte”, dall’Oktoberfest al concerto di Cosimo Papandrea: ecco tutte le iniziative in programma

Sabato 21 Ottobre, la Consulta Giovanile Comunale di Santo Stefano in Aspromonte, coordinata dalla consigliera comunale Mimma Vitale e coadiuvata dal sindaco Francesco Malara e dall’amministrazione tutta, presenterà l’attesa “OTTOBRATA D’ASPROMONTE”.

In sostituzione della sagra del cinghiale, che aveva animato le sette stagioni precedenti, arriva l’ “Oktoberfest made Aspromonte”. Una serata – si legge in un comunicato stampa – all’insegna del buon cibo e della buona birra, con la squisita Funky Drop del Piro Piro e degli Sbronzi a centro piazza, nei suoi otto gusti, e poi ancora la squisita birra di Sicildelizie. A quanto sopra, va aggiunta una gastronomia succulenta ad opera dei più rinomati locali, in primis territoriali, e non solo. Le fritture prelibate del Bar Piromalli, grigliata e caldarroste dello storico Bar Vazzana, un succulento primo piatto curato dal Terrazzo di Gambarie, una varietà di panini, con salsiccia, frittole o porchetta della macelleria Mario Fotia, le golose crèpes e le ciambelle del panificio Crisafulli e per i più esigenti hamburger di scottona o salsiccia di Romeo Coffee Burger, accompagnato dal goloso 50 Special ed i cannoli di ricotta riempiti al momento.

Come ogni evento che si rispetti, la musica farà da padrona, con l’inimitabile Cosimo Papandrea che infiammerà la piazza con balli e canti etno-folk a partire dalle ore 22:00.

Servizio autobus ore 18:00 da Piazza Garibaldi di Reggio Calabria e servizio navetta dalla zona parcheggi. Pertanto, Santo Stefano da appuntamento a tutti Sabato 21 Ottobre per vivere insieme l’imperdibile evento della stagione autunnale 2023.