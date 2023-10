Caso Ets, S.I.L.P.A. Portuali RC-Gioia Tauro: “Senza navi in banchina non ci sarà lavoro. Presenti al flash mob”

“Sul Porto di Gioia Tauro si è scritto tanto e noi pretendiamo che si continui a scrivere, sui suoi record, sulle sue infrastrutture all’avanguardia, sulle grandi capacità delle maestranze ivi presenti e su quanto di più positivo il Porto ha rappresentato e rappresenta per la Calabria intera.

Abbiamo affrontato crisi nel corso degli anni e con il sacrificio delle maestranze siamo sempre riusciti a venirne fuori, forse più forti, ma sicuramente consapevoli che è necessario uscire dalla mera condizione del solo Transhipment per non essere la solita isola virtuale.

Retroporto, Zes e Gateway Ferroviario rappresentano l’anello di congiunzione che potrebbe fare la differenza nel prossimo futuro per non essere solo un Porto, in massima parte, di sosta e ripartenza dei contenitori da Nave a Nave bensì uno scalo obbligato e maggiormente produttivo in termini economici per il nostro territorio.

Oggi sono sicuramente molte le domande, ad esempio sulla tempistica riguardo l’ETS (se ne parla ormai da anni ma sembra essere alle porte solo oggi) oppure sulla futura Agenzia per il Lavoro Portuale nel Porto di Gioia Tauro ai sensi dell’art. 17, comma 5, Legge 84/94, e così via. Tuttavia una certezza c’è e rimane…

Se non ci saranno le navi in banchina a Gioia Tauro non ci sarà neppure il nostro lavoro, ed è per questo che il 17 ottobre dalle ore 12:00 alle ore 14:00 saremo presenti al flash mob davanti all’ingresso del porto”.

Così, in una nota, la S.I.L.P.A. Portuali RC-Gioia Tauro.