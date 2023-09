Reggio, attivata la definizione agevolata delle entrate comunali

Il Comune di Reggio Calabria e la Hermes Servizi Metropolitani s.r.l. comunicano che è stata attivata la procedura di definizione agevolata secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023.

Possono accedere alla procedura tutti coloro che sono stati destinatari, di ingiunzioni fiscali ed avvisi di accertamento esecutivi, per entrate tributarie ed extratributarie, emessi dal Comune di Reggio Calabria, divenuti definitivi dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per accedere alla procedura la Hermes ha messo a disposizione una pagina dedicata sul proprio portale istituzionale, raggiungibile tramite l’indirizzo www.hermesrc.it/definizioneagevolata , nella quale sono pubblicate informazioni utili, termini e modalità di adesione, oltre che i modelli per le istanze. In aggiunta, presso la sede Hermes è attivo uno sportello informativo dedicato.

Il primo passo per aderire alla procedura è la richiesta del prospetto informativo dei debiti , utile per accedere ai benefici della definizione agevolata, che può essere effettuata fino al 30 settembre .

Entro il 31 ottobre, il contribuente può presentare al Comune, per il tramite della Hermes, l’istanza di ammissione al piano di definizione agevolata.

In caso di ammissibilità della richiesta, sarà comunicato al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.hermesrc.it/definizioneagevolata