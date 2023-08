Pnrr, Castorina: “Persi 905 milioni, necessario tavolo tecnico con Anci Calabria ed il governatore Occhiuto in difesa di Reggio”

“La proposta di rimodulazione del PNRR sottoscritta dal Ministro del Sud Raffaele Fitto non può lasciarci indifferenti perché incide in maniera negativa con un dirottamento inspiegato delle quote del Pnrr e del Fondo per lo sviluppo e la coesione”. Queste le dichiarazioni di Antonino Castorina, consigliere Comunale a Palazzo San Giorgio e componente della Commissione Nazionale di Anci Immigrazione e politiche per L’integrazione.

“La città di Reggio Calabria e l’intera area metropolitana – spiega Castorina – sono mortificate da scelte che guardano con interesse il Nord del paese e con imbarazzo ed indifferenza il centro-sud già colpite dall’autonomia differenziata in un disegno politico ben specifico volto a non creare prospettive di rilancio nei servizi sanitari pubblici, nella scuola e nell’economia dell’intero Meridione

“Se fino ad oggi la vera sfida per il nostro territorio è stata quella di programmare oggi nell’indifferenza di troppi alla Calabria vengono tolti ben 905 milioni, cioè quasi la metà dell’importo già assegnato alla regione con un danno economico incommensurabile e che andrà ad incidere negativamente sulle misure di contrasto del rischio idrogeologico, sulla green-economy e transizione verde e sullo sviluppo delle aree interne”, dichiara Castorina.

“Come classe dirigente che guida la città più grande della regione Calabria e come difensori di un territorio per troppo tempo abbandonato abbiamo il dovere – conclude Castorina -di rilanciare la necessità di non perdere queste somme e di avviare un tavolo tecnico e politico con il governatore della Calabria per programmare interventi mirati ed immediati per l’area Metropolitana di Reggio Calabria”.