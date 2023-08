Torrente Oliveto, Ancadic: “Istituzioni locali competenti intervengano per la messa in sicurezza”

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile vice capo Dipartimento Servizio comunicazione e cultura di protezione civile, in riscontro alla richiesta dell’ANCADIC e del Comitato Torrente Oliveto di messa in sicurezza del torrente Oliveto, con nota del 10 agosto 2023 ci ha informato che il precitato Dipartimento non ha una competenza specifica sulla questione segnalata; di conseguenza sono state sensibilizzate le istituzioni territoriali competenti: il Sindaco del Comune di Motta San Giovanni (RC), la Regione Calabria U.O.A Protezione Civile, la regione Calabria Dipartimento territorio e Tutela dell’Ambiente Gestione Demanio idrico, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e la Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria affinché diano riscontro a questo comitato in merito alla richiesta di intervento”.

Lo afferma, in una nota, Vincenzo Crea, referente unico dell’A.N.CA.DI.C e responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.