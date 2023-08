Reggio, tante risate con gli spettacoli di cabaret di “Calabria dietro le quinte”

Prosegue a Reggio Calabria l’intenso calendario estivo di iniziative artistiche e culturali targate “Calabria dietro le quinte”.

Domani 12 agosto alle ore 21,30 presso la piazza chiesa di Pavigliana si terrà lo spettacolo con ingresso libero del comico reggino Santo Palumbo. L’artista di Zelig, ci porterà in un viaggio dentro una Calabria insolita, quella della quotidianità dei personaggi che racconta. Dall’infanzia all’adolescenza, fino ad arrivare alla sana vita di coppia, il comico fotografa con ironia sia usi che costumi di una Regione e della sua popolazione.

Il 21 agosto alle ore 21,30 al parco verde di Salice, in collaborazione con l’associazione Nuova Solidarietà, si esibirà il comico toscano di Colorado Matteo Cesca. I temi affrontati sono molteplici: il rapporto con l’altro sesso, visto sia attraverso la convivenza e i suoi problemi o più semplicemente analizzando i preparativi per una vacanza in due. Il rapporto con il nostro passato come l’infanzia che ci condiziona, i primi amori, i primi sport, la famiglia, quella da cui proveniamo e quella che vorremmo fare. La paura dei barbieri da piccoli e del rimanere single e ancora, una rivisitazione incredibilmente divertente dei primi giorni del mondo e della creazione di Dio. Un “one man show” coinvolgente ed originale, fatto di lampi sorprendenti e battute mai scontate. Lo spettatore sarà catapultato in un mondo sempre in bilico tra realtà e fantasia, in un ritmo ora sospeso e delicato ora energico e dissacrante.

I due spettacoli si inseriscono all’interno delle attività del progetto “New Theatre Training” – sostenuto dal bando “Reggio Resiliente” del Comune di Reggio Calabria, e fino al prossimo 30 settembre, animerà le periferie della città con iniziative di animazione territoriale (interviste, seminari e incontri) al fine di implementare e migliorare l’offerta culturale del territorio.

Nell’ambito del programma estivo del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” IX edizione, domenica 13 agosto alle ore 20,45 nell’area spettacoli del Castello Aragonese si terrà lo spettacolo a pagamento, del comico romano Gianluca Giugliarelli apparire in numerose trasmissioni televisive come “Tele Cesare” “Trambusto” “Supertrambusto” “Made in Sud” “Central Station” e dal 2010 “Zelig Off”.

Lo spettacolo “Scusate le spalle”, attraverso monologhi e personaggi che incarnano la “follia” della società contemporanea, racconta l’attualità con ironia. Si alterneranno in questa galleria di mostri comici il divorziato di “Zelig Off” distrutto dalle spese che deve sostenere per la sua ex moglie, il barbone di “Central Station” che, pur vivendo ai margini della società, sembra essere più saggio dei cosiddetti “sani”, l’avvocato e il prete di “Supertrambusto”, due poveri diavoli che si arrabattano tra mille difficoltà, pur di sbarcare il lunario e poi un medico, un insegnante di fitness.

Nella stessa giornata, alle ore 18 è previsto un trekking urbano alla scoperta dei siti culturali e archeologici del centro storico della città di Reggio Calabria. L’attività organizzata in collaborazione con il giardino di Morgana prevede: il raduno a piazza De Nava, passando per la Tomba ellenistica, i siti naturalistici e artistici del Lungomare “Falcomatà”, le aree archeologiche delle terme romane e mura greche e la conclusione del percorso al Castello Aragonese con la visita alla mostra di costumi artigianali “Mattia Preti. Il cavalier calabrese”.