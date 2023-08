Siderno (RC), Figliomeni (FdI): “Grazie a Planet Solidarietà il lungomare sarà cardioprotetto”

“Lungomare Cardioprotetto” è l’iniziativa di prevenzione cardiovascolare che si svolgerà il 6 e il 7 agosto a Siderno, cittadina della costa jonica calabrese, promossa dall’Associazione Planet Solidarietà Onlus di Roma con la collaborazione della Pro Loco di Siderno e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

“Domenica 6 agosto, alle ore 18, i cittadini ed i bagnanti di Siderno potranno assistere e partecipare alla dimostrazione su come poter effettuare le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare, grazie alla collaborazione dei cardiologi e volontari di alcuni Enti, tra cui il G.I.E.C., la Croce Bianca e Siderno Soccorso. Il giorno dopo, lunedì 7 agosto, sempre alle ore 18, con i fondi della XV edizione “Stocco in Festa” organizzata con l’amico Antonio Ferraro e grazie anche alla sensibilità e disponibilità del Sindaco Mariateresa Fragomeni e del presidente del consiglio comunale Alessandro Archinà, nella sala consiliare del Comune di Siderno la onlus Planet Solidarietà donerà alla Pro Loco di Siderno, presieduta da Antonella Scabellone, un defibrillatore e finanzierà il corso per due persone in modo che, in caso di necessità, potranno essere salvate delle vite umane soprattutto nel periodo estivo visto che l’apparecchio sanitario verrà posizionato sul lungomare nella sede della Pro Loco. Un progetto che l’associazione romana Planet porta avanti in tutta Italia da circa vent’anni, grazie anche alla collaborazione con ottimi professionisti cardiologi, in particolare Cosimo Commisso, Francesco D’Agostino e Luigi Sciarra. Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati raggiunti visto che ogni giorno oramai si hanno sempre più notizie di persone salvate grazie alla presenza diffusa di defibrillatori e personale formato”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, fondatore della onlus Planet Solidarietà e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.