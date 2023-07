Il primo agosto la presentazione del progetto per il ritorno del calcio a Caulonia

“Crediamo fermamente che Caulonia meriti, per storia e tradizione calcistica, di essere adeguatamente rappresentata nei campionati di calcio dilettantistici della nostra regione.

È per questo che un gruppo di cittadini, con l’appoggio della prestigiosa scuola calcio ‘CSPR 94’ vuole proporre la rinascita di una prima squadra di calcio, che abbia come struttura fondante i ragazzi delle categorie maggiori della scuola calcio, e coinvolga in primis i ragazzi del territorio.

In una assemblea pubblica, che si terrà martedì 1° agosto 2023 alle ore 18.00, presso la Biblioteca comunale di Caulonia, presenteremo il progetto e, in quella sede, verrà data la possibilità a chiunque ne abbia voglia di apportarvi il proprio contributo.

La nostra idea è quella di una sottoscrizione popolare che si fondi sull’appoggio delle tante attività imprenditoriali e commerciali presenti sul territorio, dei liberi cittadini delle associazioni e di chiunque contribuirà affinché questo sogno possa diventare realtà”.

E’ quanto si legge in una nota di “Cittadini sportivi Caulonia”.