Siderno (RC), l’amministrazione comunale: “Affidamento diretto per completamento teatro? Agito nel rispetto delle leggi”

“In riferimento ad un articolo di stampa, pubblicato nella giornata di ieri, da un quotidiano online, il quale, riprendendo il contenuto di un’interpellanza presentata dai Gruppi consiliari di minoranza, poneva dei dubbi sulla legittimità della procedura di ‘affidamento diretto’ a un raggruppamento temporaneo di professionisti per i servizi di progettazione di opere di completamento del Teatro comunale, l’Amministrazione comunale di Siderno intende evidenziare come la stessa abbia agito nel pieno rispetto delle leggi in materia.

In particolare, la procedura seguita è pienamente conforme a quanto disposto dal D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 e dal D.L. cosiddetto “AIUTI BIS”, nonché dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120 e ss.mm.ii., come sostituita dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge 29/7/2021, n. 108, secondo il quale è possibile “l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.

Quindi nulla ostava alla possibilità di ricorrere all’affidamento diretto, il quale, visti i tempi e le attività in itinere nel caso in cui si sarebbe optato per la procedura concorsuale di progettazione (pubblicazione del bando, termini di presentazione delle idee progettuali, esame delle stesse e successiva approvazione), risultava necessario al fine di abbreviare notevolmente i tempi di selezione del contraente, in conformità con gli obiettivi acceleratori previsti dal legislatore.

Considerate, infatti, la necessità di progettazione esecutiva e l’imminente scadenza dei termini per l’affidamento dell’incarico (18 febbraio 2023), si era dato mandato al Responsabile del Settore 6 di procedere con l’affidamento mediante MEPA di detto incarico urgentemente ed entro la richiamata data. Procedura, questa, perfettamente ammessa dalla legge. Se non si fosse operato nei predetti termini, il contributo andava irrimediabilmente perduto.

L’Amministrazione ha, quindi, ben operato, nel rispetto delle normative vigenti e nell’interesse della comunità, salvaguardando anche gli interessi finanziari dell’Ente, che altrimenti avrebbe dovuto finanziare la progettazione con risorse proprie.

Pertanto, nessun dubbio o velo può essere, per motivazioni squisitamente politiche, insinuato sull’operato della Giunta Fragomeni che, come più volte ribadito, è rigorosamente al lavoro nel rispetto delle leggi”.